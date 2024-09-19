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國1北上五楊高架38歲男突停車 墜27公尺摔落草皮…送醫搶救亡
一輛轎車今上午9點17分行經國道1號五楊高架北上52.6公里處機場系統，突停放在避車彎，38歲駕駛下車墜落27公尺高的高架橋，當場無生命跡象。救護人員到場將人送醫，搶救無效死亡，詳細事發經過待警方釐清。
國道警方指出，今上午9點11分左右接獲國道救援隊通報，國道1號五楊高架北向52.6公里桃園路段，有一輛小客車停在高架避車彎，駕駛不明原因墜落五楊高架，立刻調派巡邏車及通知消防救護車前往。
初步了解，38歲王姓男子獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架北向52.6公里桃園路段，將車輛停在避車彎，不知何故自高架墜落在下方邊坡草坪。
巡邏車抵達現場回報車內無其他人，王男躺臥在邊坡草坪，救護人員將王姓男子送往林口長庚醫院急救後於上午10點34分宣告死亡，現場則在上午10點05分排除狀況，家屬尚在聯繫中。
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