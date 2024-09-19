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影／高雄柴山冒10公尺高水柱 警方查出女子開車撞斷水閥肇禍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市柴山冒出「湧泉」，水柱竄升約10公尺，連在西子灣都可以看見山上水柱。警方了解，原來是18歲的黃姓女子開車撞斷自來水公司水管減壓閥肇禍，但黃女沒立即開車離去，對她開罰，水公司也將對她求償。

警方表示，9月17日下午5時許，警方據報鼓山區柴山大路有自來水管破裂，員警到場處理，發現水公司水管減壓閥遭人撞斷，但肇事人不再車禍現場。

當時水柱沖天，和一旁的電線桿齊高，在西子灣的遊客也驚見水柱自叢林中竄升，直呼「柴山噴泉了」。

警方派員疏導交通，並調閱監錄系統追查肇事者，近1小時後，黃姓女子報案求助，稱她的輪胎爆胎需要協助，員警找到黃女，她稱車子撞到路邊管線導致輪胎破裂，才知道黃女肇禍。警方通知自來水公司修復水管，約1個多小時後修復水閥。

黃女向員警說，她駕駛租賃轎車與對向的車輛會車時太靠近山坡，才撞斷水管，導致水管減壓閥破裂，大量自來水噴出。警方依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置，對黃女開罰，最高可處3000元罰鍰。

高雄柴山噴溫泉，山林冒水柱，警方查出女子撞斷水閥肇禍。記者林保光／翻攝
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柴山 水公司

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