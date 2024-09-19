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22歲男債台高築想快速賺錢 當車手首日上工台中收錢就被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

22歲丁姓男子到處打工，因欠債太多無法償還，上網找偏門工作想賺快錢，被詐騙集團招募為面交車手，他上工第一天按詐團指示偽裝為假投資公司的業務員，到台中市東勢地區一家超商要向被害人收取現金，東勢警方在超商內外埋伏，當場逮人移送法辦，並建請檢察官聲押。

台中市警局東勢分局日前接獲黃姓被害人報案，他在臉書看到名人曹興誠代言的投資廣告，經點擊連結加入一假投資群組，要求下載「嘉誠」假投資APP進行股票投資，他和詐團指派的業務員面交50萬元後，被害人想要出金時卻發現遭百般阻撓，才驚覺遭到詐騙。

詐團食髓知味，誘騙被害人再交20萬元保證金即可連本帶利領回投資款項，警方獲報後與被害人展開警民合作，在面交地點當場查獲車手22歲丁姓男子到案，並查扣現金20萬元、工作手機、工作證等贓證物。

警方調查，丁男到處打工，因負債太多無法償還，鋌而走險上網找偏門工作想賺快錢，被詐團招募為面交車手，上工第一天按詐團指示偽裝為假投資公司的業務員，到台中市東勢地區要向被害人收取現金，東勢警方早已在面交地點布下天羅地網，逮捕歸案，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

東勢分局長林中興呼籲，詐騙集團常冒用名人名義及照片成立投資群組，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組進行詐騙，讓民眾辛苦錢一夕之間成為泡沫。提醒在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」一定是詐騙，如有發現可疑情事，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢查證，以免受詐騙。

台中市東勢警分局員警埋伏，逮捕詐騙案車手。記者游振昇／翻攝
台中市東勢警分局員警埋伏，逮捕詐騙案車手。記者游振昇／翻攝
台中市東勢警分局員警埋伏，逮捕詐騙案車手。記者游振昇／翻攝
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詐騙集團 車手

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