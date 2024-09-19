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影／屏東早午餐店被竊 自嘲「再忙也要偷一杯咖啡」推優惠盼破案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市仁愛路漫時光早午餐店本月15凌晨近4點遭竊嫌闖空門，搜刮店內6萬元現金，得手離開，竟不到一分鐘後又折返店內，直奔冰箱「外帶」一杯無糖咖啡。業者很無奈，順勢推出優惠，「再忙，也要偷一杯咖啡」，即起到9月底咖啡系列半價，限仁愛店。警方也鎖定對象偵辦。

早午餐店遭闖空門案，竊嫌犯案過程都遭監視器錄下，本月15日凌晨3點53分，身穿深色衣服、頭戴鴨舌帽男子破壞玻璃門鎖進入店內，熟練搜尋櫃台存放現金的位置，將大筆鈔票放入後背包，期間竊賊疑因看到路人經過，顯得格外緊張，頻頻向門外張望。

業者無奈說，竊嫌用不到一分鐘時間就把門鎖撬開，在櫃檯熟練打開保險箱，搜刮現金5萬5878元，店長氣噗噗，因為店長的小豬撲滿存放達標獎金約5千元也被偷走了，還有兒童捐款箱4千元，毛小孩捐款箱約500元，小偷還在店內「巡視」後，偷走幾包日曬麵。

行竊過程約10分鐘，未料竊嫌偷完後不到一分鐘，再度回店內，還忘了將鴨舌帽戴上，直奔冰箱，自製一杯無糖咖啡「外帶」，離開前還不忘喝了幾口無糖咖啡。業者當天開店時發現遭竊，趕緊報警，警方現場採證，已鎖定特定對象，偵辦中。

業者昨也在官方臉書公布，「再忙也要偷一杯咖啡」，前幾天仁愛店遭竊，竊嫌離開後特定折返，沖一杯外帶咖啡，想必這樣深夜工作，很需要好咖啡提神，為了預祝竊盜破案，9月底前咖啡系列第二杯半價，限仁愛店，「一起品嘗偷不走的早午餐時光」。

屏東市一家早午餐店遭竊，嫌犯偷完後離開不到一分鐘，又折返店內，自製一杯無糖咖啡「外帶」。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市一家早午餐店遭竊，嫌犯偷完後離開不到一分鐘，又折返店內，自製一杯無糖咖啡「外帶」。圖／屏東小鎮資訊提供

小偷 屏東 竊盜

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