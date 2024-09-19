影／台北男租iRent見車內兩疊鈔急送警 前租客20萬失而復得

台北市黃姓男子上月中旬預約iRent在台中高鐵站取車，未料取車時發現車內右前座有兩大疊鈔票，告知客服後，客服要他放在車內置物格內，但黃認為不妥，送交派出所失物招領，警方清點，兩疊現鈔有20萬5600元，警方聯絡前手租借的謝姓男子領回，謝男感謝黃拾金不昧，還說當天是找朋友聚會，一時急忘了。

台北市黃姓男子在上月10日搭乘高鐵到台中站，還在台中預定了iRent共享汽車，要與家人旅遊，未料一開車門，該轎車右前座就有兩大疊鈔票，黃趕緊聯絡客服人員，客服要他將現鈔放在置物格內，客服會通知前手租客取回，但黃認為，若期間稍有閃失，將衍生相關糾紛，決定自行送交派出所失物招領。

第五警分局松安所獲報後，清點兩疊現鈔，確認金額為20萬5600元，也順利透過客服人員，聯絡上前手租車的謝姓男子（25歲）。

謝男到派出所後向警方解釋，當日因趕搭高鐵回家，所以不小心將現金遺留在共享汽車上，且由於他經常往返台中找朋友聚會，習慣隨身攜帶大量現金支付各項開銷，幸好這次遇到善心民眾拾金不昧，才得以順利找回鉅款。

第五警分局提醒，民眾應妥善保管貴重財物，如不慎遺失，可至附近派出所尋求協助，或至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」招領公告查詢；另如民眾拾獲他人遺失物品，應立即送交派出所請警方協助招領，切勿占為己有，避免觸法。