嘉義15歲國中生溪邊失足落水搜救中 救護車停路邊遭機車追撞

嘉義縣水上鄉2名國中生昨天下午下課後相約到赤蘭溪戲水，其中15歲男童疑失足落水，嘉義縣消防局出動3艘膠筏搜救至深夜，今早繼續出動搜救，一輛救護車停在赤蘭溪上的永欽二號橋，遭後方機車追撞，機車騎士輕傷送醫。

據了解，赤蘭溪當時水深約2米，溪底淤泥多不易搜救，入夜後視線昏暗、溪水暴漲，消防隊考量安全性先收隊，今早還出動空拍機持續搜救，一輛救護車停在永欽二號橋上，遭機車騎士追撞，機車騎士受輕傷，目前由太保分隊救護車送醫。

嘉義縣消防局表示，今早共出動14輛消防車、19名消防人員，以及3艘橡皮艇展開搜尋勤務；昨晚也出動13輛消防車、16名消防人員，以及3艘橡皮艇。並運用科技搜救，出動3部空拍機協助搜尋，目前仍在努力搜救中。

據悉，2名國中生就讀同學校國二、國三，放學後騎腳踏車到赤蘭溪遊玩，當時國三生提議下水，國二生不要，2人原本只在溪邊遊玩，國三生突然意外失足落水，國二生嚇壞急忙要伸手拉住他，卻因溪水湍急沒有拉到，國三生落水失蹤。

國二生立即報案請警消協助，警消下午5點多獲報趕往現場，持續搜救至晚上接近8點，因天色昏暗、溪水暴漲，水深約2米，溪底淤泥又多，搜救不易，先行收隊，今早6點多警消接續搜尋，目前仍在現場搜救。