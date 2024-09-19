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影／台中老翁遇勸阻才知被騙 氣喊「跟你們回去通報詐欺帳戶」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老翁接到假表妹電話，對方說朋友結婚急用錢，老翁到銀行要匯款46萬元，行員查覺有異通報，員警到場查明後向老翁解說這是詐騙，他獲知自己被騙後，氣憤向警方表示「我跟你們回去，將詐欺帳戶通報給金管會，不然這樣擾民，大家都很累」。

台中市清水區74歲蔡姓老翁日前接到自稱他表妹的電話並簡短聊天，對方每天和老翁通電話簡短閒聊噓寒問暖，本月17日上午，女子又打電話給老翁，口氣很急說，她好友要結婚急需用錢約46萬元，跟她借錢，但她沒錢可借，想向老翁周轉借給她朋友結婚用，老翁想結婚是大事，對方應該著急用錢，抄下自稱表妹所說的帳號後，立即到清水區某銀行準備臨櫃匯款。

行員發現老翁要匯款46萬元關懷詢問，老翁表示是表妹友人要結婚急用，行員發覺有異，向該受款帳號銀行查詢，更發現該帳戶有頻繁的金流，且只要金額匯入後，即迅速遭人領出，懷疑老翁遭詐騙，向警方報案請求協助。

清水警分局清水派出所警員劉于睿獲報後到場了解後向老翁解釋，最近越來越多詐騙集團假冒親友，以陌生的電話號碼隨機撥打給民眾，先是噓寒問暖，再試圖說服民眾相信其為親戚或許久不見的好友，若民眾一時不察，便掉入詐騙集團的陷阱，將自己的存款借給假扮的親友，老翁聽到行員及警方的解釋後，如大夢初醒，老翁向警方氣憤表示「我跟你們回去，將詐欺帳戶通報給金管會，不然這樣擾民，大家都很累」。

清水警分局表示，民眾接到陌生來電，稱是親戚或友人，只要談論到金錢、財物，一定要再三查證對方的身分，因近來詐騙集團會隨機撥打電話號碼，甚至盜用民眾的LINE帳號，試圖用話術說服民眾相信其為親友，且有急用金錢的需求，或是介紹投資管道，使受騙的民眾交付鉅款，造成巨大損失；尤其是高齡長者，因查證能力較為薄弱，成為「假親友詐騙」的高風險熱區，面對此類親友借錢的情況，建議以面對面或視訊的方式確認為本人後，再借錢給對方。

台中一名老翁到銀行要匯款，行員查覺有異勸阻，員警到場解說，他才知受騙。圖／警方提供
台中一名老翁到銀行要匯款，行員查覺有異勸阻，員警到場解說，他才知受騙。圖／警方提供

借錢 詐欺 詐騙集團

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