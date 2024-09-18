彰化市區砂石車撞上單車 七旬婦傷重不治
彰化市區今天下午發生一起死亡車禍，一名七旬老婦騎自行車路過中正路二段與民族一街路口，與一輛砂石車碰撞，老婦送醫後傷重不治，由於該路段就在彰化縣警局前方約200公尺，又有大賣場，平常人車很多，嚇壞附近民眾，肇事原因警方調查釐清中。
警方初步調查，車禍發生在今天下午約2點45分，當時老婦人騎自行車在中正路二段由南往北方向直行，砂石車由民族一街東往西直行到中正路口要左轉時時碰撞到老婦人，老婦人連人帶車倒地當場昏迷，自行車也被撞到變形，連座墊都撞飛，婦人送彰化基督教醫院後，仍傷重不治。
由於該路口並沒有號誌，砂石車司機說，當時並沒看到老婦人，其酒測值為零，駕駛還在釐清肇事原因，不過該路段因有大賣場、商店也林立，平常人車就多，最近又有相關工程施工中，砂石車、曳引車等大車出入多，警方也呼籲民眾通行時要更小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言