彰化市區砂石車撞上單車 七旬婦傷重不治

彰化市區今天下午發生一起死亡車禍，一名七旬老婦騎自行車路過中正路二段與民族一街路口，與一輛砂石車碰撞，老婦送醫後傷重不治，由於該路段就在彰化縣警局前方約200公尺，又有大賣場，平常人車很多，嚇壞附近民眾，肇事原因警方調查釐清中。

警方初步調查，車禍發生在今天下午約2點45分，當時老婦人騎自行車在中正路二段由南往北方向直行，砂石車由民族一街東往西直行到中正路口要左轉時時碰撞到老婦人，老婦人連人帶車倒地當場昏迷，自行車也被撞到變形，連座墊都撞飛，婦人送彰化基督教醫院後，仍傷重不治。