嘉縣2名國中生相約戲水 1名國三生失蹤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有2名國中生今天下午下課後相約到中埔鄉赤蘭溪戲水，當中有名國三生疑失足落水，另名國二生見狀急忙報案，嘉義縣消防局派遣13車3艘膠筏16名消防員搜救至夜間，因現場昏暗、溪水暴漲，先行收隊，明天早上再搜救。

嘉縣消防局表示，今天下午5點24分獲報，中埔鄉赤蘭溪傳出有學生戲水失蹤，即派遣三和、中埔、嘉太、民雄、水上、番路及雙福等分隊共13車、3艘膠筏16名消防員趕到現場搜救，家屬也到場守候，但入夜後現場昏暗，加上溪水高漲，不易搜救，也有危險性，晚間7點多經家屬同意後先收隊，預計明天早上6點再搜救。

據悉，2名國中生就讀同學校國二、國三，相約到附近赤蘭溪遊玩，當時國三生提議下水，國二生不要，於是作罷，2人原本在溪旁遊玩，國三生卻意外失足落水，國二生試圖拉救，但溪水湍急沒有拉到，國二生立即報案。

嘉義縣有名國三生失足落水失蹤，嘉義縣消防局搜救至晚間未果，明早將再繼續搜救。圖／翻攝嘉義縣消防局網頁
嘉義縣有名國三生失足落水失蹤，嘉義縣消防局搜救至晚間未果，明早將再繼續搜救。圖／翻攝嘉義縣消防局網頁

中埔 嘉義 消防員

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