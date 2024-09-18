嘉縣2名國中生相約戲水 1名國三生失蹤

嘉義縣有2名國中生今天下午下課後相約到中埔鄉赤蘭溪戲水，當中有名國三生疑失足落水，另名國二生見狀急忙報案，嘉義縣消防局派遣13車3艘膠筏16名消防員搜救至夜間，因現場昏暗、溪水暴漲，先行收隊，明天早上再搜救。

嘉縣消防局表示，今天下午5點24分獲報，中埔鄉赤蘭溪傳出有學生戲水失蹤，即派遣三和、中埔、嘉太、民雄、水上、番路及雙福等分隊共13車、3艘膠筏16名消防員趕到現場搜救，家屬也到場守候，但入夜後現場昏暗，加上溪水高漲，不易搜救，也有危險性，晚間7點多經家屬同意後先收隊，預計明天早上6點再搜救。