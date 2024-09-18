新莊大漢溪驚見浮腫男屍 四肢刺青、容貌特徵難辨

新北市新莊區環漢路二段堤防內大漢溪邊，今天下午發現一具男性浮屍，鑑識人員勘驗死者身上無外力穿刺傷口，暫時排除有他殺嫌疑，男子沒有身份，警方已採集死者指紋比對身分，找尋家屬指認釐清死因。

據了解，新北市新莊區環漢路二段堤防內大漢溪邊，今天下午近4時許經見有人載浮水面上。新北市警、消獲報派員趕抵，協助打撈上岸，鑑識人員勘驗死者為男性，年齡約40到50歲、身高170公分，死者左右手臂、雙腿皆有刺青，著短袖綠色毛衣、黑色長褲、白色愛迪達鞋子。

警方指出，死者身體浮腫嚴重，容貌特徵已無法辨識，目前已採集死者指紋比對失蹤人口，找尋家屬指認，釐清相關疑點及死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980