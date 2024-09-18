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新莊大漢溪驚見浮腫男屍 四肢刺青、容貌特徵難辨

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區環漢路二段堤防內大漢溪邊，今天下午發現一具男性浮屍，鑑識人員勘驗死者身上無外力穿刺傷口，暫時排除有他殺嫌疑，男子沒有身份，警方已採集死者指紋比對身分，找尋家屬指認釐清死因。

據了解，新北市新莊區環漢路二段堤防內大漢溪邊，今天下午近4時許經見有人載浮水面上。新北市警、消獲報派員趕抵，協助打撈上岸，鑑識人員勘驗死者為男性，年齡約40到50歲、身高170公分，死者左右手臂、雙腿皆有刺青，著短袖綠色毛衣、黑色長褲、白色愛迪達鞋子。

警方指出，死者身體浮腫嚴重，容貌特徵已無法辨識，目前已採集死者指紋比對失蹤人口，找尋家屬指認，釐清相關疑點及死因。

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新北市新莊區環漢路二段堤內大漢溪邊，今天下午發現一具男屍，初步排除有他殺嫌疑，死因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區環漢路二段堤內大漢溪邊，今天下午發現一具男屍，初步排除有他殺嫌疑，死因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區環漢路二段堤內大漢溪邊，今天下午發現一具男屍，初步排除有他殺嫌疑，死因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區環漢路二段堤內大漢溪邊，今天下午發現一具男屍，初步排除有他殺嫌疑，死因待查。記者曾伯愷／翻攝

浮屍

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