聽新聞
0:00 / 0:00
雲林斗六台鐵區間車撞上機車 5旬男騎士倒臥水溝頭破身亡
雲林縣斗六市近八德生命園區平交道今晚近7時發生火車與機車騎士擦撞事故，消防局獲報後，出動車輛、人員救援，循線在靠近文化路水溝發現年約50歲的男性機車騎士已明顯死亡，目前該路段東正線列車暫停行駛，西正線單線雙向行車。
雲林縣消防局晚間近7時獲報斗六市八德生命園區附近平交道，南下火車(區間車2213車次)與機車騎士擦撞，派遣斗六、公園及第一大隊前往搶救，出動各式消防車輛、救護車2輛、人員11人前往搶救。
消防人員循線搜尋，在靠近文化路水溝旁發現機車騎士1名(男子，約50歲)，頭顱變形腦漿溢出，已明顯死亡，目前現場仍在處理中。
台鐵表示，受事故影響，事故發生所在的東正線受到影響，西正線則單線雙向行車。事故發生原因待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言