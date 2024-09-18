雲林斗六台鐵區間車撞上機車 5旬男騎士倒臥水溝頭破身亡

雲林縣斗六市近八德生命園區平交道今晚近7時發生火車與機車騎士擦撞事故，消防局獲報後，出動車輛、人員救援，循線在靠近文化路水溝發現年約50歲的男性機車騎士已明顯死亡，目前該路段東正線列車暫停行駛，西正線單線雙向行車。

雲林縣消防局晚間近7時獲報斗六市八德生命園區附近平交道，南下火車(區間車2213車次)與機車騎士擦撞，派遣斗六、公園及第一大隊前往搶救，出動各式消防車輛、救護車2輛、人員11人前往搶救。

消防人員循線搜尋，在靠近文化路水溝旁發現機車騎士1名(男子，約50歲)，頭顱變形腦漿溢出，已明顯死亡，目前現場仍在處理中。