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地震避難怎麼做？ 消防員曝「趴下、掩護、穩住」3原則
響應今年921國家防災日，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊今在迴龍國中小附幼兒園舉辦防震防災宣導活動，希望推廣地震避難知識與技能，並加強民眾平時的防災準備，確保自身安全，落實地震應變準備。活動中模擬地震發生時應如何自我保護，並結合消防車展示、煙霧闖關等趣味活動，讓師生在過程中學習正確的防災觀念，將這些觀念融入日常生活。
這次宣導活動的對象為幼兒園學童，在防震防災演練開始前，各班級先進行消防安全宣導，教導學童在遇到火災時應採低姿勢，沿著牆壁迅速疏散到安全的空曠地點，完成點名與回報。接著進行地震避難演練，指導學童在教室內面對地震時正確執行避難三要領，包括趴下、掩護、穩住。模擬主震結束後，學童需拿書包保護頭部，依序疏散至安全空曠處，並完成點名與回報，同時老師們在疏散過程中須遵守「不推、不跑、不語」的原則，以確保學生安全、有序地撤離，減少災害時的潛在傷害。
迴龍消防分隊長李安邦表示，每年9月21日為「國家防災日」，內政部會透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。強調校園透過實際演練，能讓師生在災害來臨時更有能力確保自身安全。同時也呼籲平時在家應固定家具，萬一發生地震時切勿驚慌，最重要的是保護頭頸部，迅速執行「趴下、掩護、穩住」抗震三步驟。若躲在桌子下，應抓住桌腳，隨著桌子移動以形成防護屏障降低災害損失。
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