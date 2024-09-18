921地震25周年 消防署與多國合作災害防救暨人道救援

今年是921大地震25周年，消防署今天起連續3天舉辦災害防救暨人道救援國際研討會，共有18國代表參與討論，內政部部長劉世芳更在會中觀禮消防署與德國搜救隊簽訂合作備忘錄，並強調未來災害防救及人道救援不分國界，只有全球團結合作，才能面對大自然的艱難挑戰。

內政部長劉世芳指出，今年是921地震25周年，面對當年全台共有超過 2千位民眾喪生；我國不但將每年的9月21日定為國家防災日，除了台灣自己的努力，也需要跨國合作，例如今年4月的花蓮大地震，感謝包括日本、土耳其在內的國際夥伴協助救災，而本月初來自美日的搜救隊，與我國共130人、10隻搜救犬，共同演練從松山機場至桃園機場的國際人道救援包機演練，過程十分順利。

災害防救暨人道救援國際研討會開幕後，明、後兩天將在嘉義、澎湖，執行各項專業的消防演練，共吸引日本、美國、德國、南韓、土耳其、斐濟、波蘭、菲律賓救災相關單位，以及美國在台協會、德國在台協會、英國在台辦事處等單位參與，希望做最好的準備，因應各種大規模災害。

劉世芳並說，為確保重大災害發生時，我國接受他國援助之管道暢通，強化我國救援隊與國際救援隊相互作業的能力，今年特邀請國際救援隊參與演練，引進國際防救災經驗與最新知識，將模擬各地區發生大規模地震時，造成大量建築物倒塌致人命傷亡受困的情境，辦理國家防災日大規模震災救災動員演練，投入各直轄市縣市及民間單位約1300餘人進行3日演練。