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紅斑馬換新車！6800萬購34輛BMW 國道警今交車驗收
為提升執法效能及汰換逾7年使用設備，內政部警政署國道公路警察局，花費6800萬採購34輛BMW 520i警用巡邏車。今天上午在國道公路警察局舉行交車驗收程序，並由警政署政風室科員翁宜婷完成監驗。
國道公路警察局表示，為執行國道交通秩序安全維護、違反交通管理事件稽查取締及偵處違法案件等各項交通、治安維護之勤（業）務指揮、督導、協調聯絡事宜。國道警針對使用年限已達7年的警用車輛，特別遵照警政署警察執法設備及效能提升方案，從去年10月開始以「充實警用車輛方案」進行採購流程。
國道警指出，今年採購方向仍以BMW系列為主，採購重點除擁有與市售版相同的優異性能表現、具備歐洲原廠警用車規格車身強化結構外，並使用高效複合動力科技，有效降低油耗同時提升絕佳操控性與轉向精準度，不僅兼顧該局員警執勤需求及效能，更大幅提高員警的執勤安全係數。
國道警表示，這次採購車型為BMW 520i，每輛購價200萬元，共花費6800萬採購34輛，配置國道警9個大隊。今天上午10時許，國道公路警察局舉行交車驗收程序，由警政署政風室科員翁宜婷監驗完成，之後由各大隊自行調整配賦。
國道公路警察局長廖美鈴表示，巡邏車合格驗收，期勉員警應秉持「保養重於維修、維修重於購置」正確觀念，有效延長警用裝備使用年限、讓裝備常保最佳狀態，進而提升執法安全性及機動性，在民眾最需要警察時能安全、迅速到場。
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