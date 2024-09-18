紅斑馬換新車！6800萬購34輛BMW 國道警今交車驗收

為提升執法效能及汰換逾7年使用設備，內政部警政署國道公路警察局，花費6800萬採購34輛BMW 520i警用巡邏車。今天上午在國道公路警察局舉行交車驗收程序，並由警政署政風室科員翁宜婷完成監驗。

國道公路警察局表示，為執行國道交通秩序安全維護、違反交通管理事件稽查取締及偵處違法案件等各項交通、治安維護之勤（業）務指揮、督導、協調聯絡事宜。國道警針對使用年限已達7年的警用車輛，特別遵照警政署警察執法設備及效能提升方案，從去年10月開始以「充實警用車輛方案」進行採購流程。

國道警指出，今年採購方向仍以BMW系列為主，採購重點除擁有與市售版相同的優異性能表現、具備歐洲原廠警用車規格車身強化結構外，並使用高效複合動力科技，有效降低油耗同時提升絕佳操控性與轉向精準度，不僅兼顧該局員警執勤需求及效能，更大幅提高員警的執勤安全係數。

國道警表示，這次採購車型為BMW 520i，每輛購價200萬元，共花費6800萬採購34輛，配置國道警9個大隊。今天上午10時許，國道公路警察局舉行交車驗收程序，由警政署政風室科員翁宜婷監驗完成，之後由各大隊自行調整配賦。