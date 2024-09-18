佯稱父親過世騙白包 57歲男關不怕故技重施雄檢起訴

陳姓男子才因詐欺入監服刑完，又在8月向他人佯稱父親過世要求回包奠儀，藉此得手逾1000元遭警方逮捕；經雄檢偵結，陳男被依詐欺等罪嫌起訴並遭檢方建請法院加重其刑。

高雄市警察局鳳山分局8月獲報，57歲陳男向83歲董姓女子稱自己父親在董女配偶逝世時曾包奠儀新台幣2100元，現在他的父親過世且當天要出殯，要求董女回包，由此得手1100元，事後董女向親戚查證才驚覺被騙。

警方調閱監視器比對追緝，發現陳男正在鼓山區馬卡道路與美術北五街口向64歲歐姓市民以同樣說詞故技重施，當場上前逮捕陳男送辦。

高雄地方檢察署指出，陳男民國111年在台南市就曾以父親過世為由，向人要求2000元白包遭依詐欺取財罪，判4個月徒刑，陳男112年服刑完畢後竟不知悔改，又在8月向他人行騙。

檢方依證人陳述與監視器畫面等事證，將陳男依詐欺取財、詐欺取財未遂等罪嫌起訴，並考量陳男服刑完畢後，又以相同手法實施犯罪，認為他對刑罰感應力及法遵循意識薄弱，建請法院加重其刑。