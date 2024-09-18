劉世芳：災害防救不分國界 團結才能面對挑戰

內政部消防署今天在南投縣舉辦人道救援國際研討會，並與德國搜救隊簽訂合作備忘錄，內政部長劉世芳表示，災害防救及人道救援不分國界，唯有團結才能面對大自然的艱難挑戰。

內政部今天在竹山鎮消防署訓練中心舉辦921地震25週年災害防救暨人道救援國際研討會，並與德國搜救隊簽訂合作備忘錄，吸引日本、美國、德國、韓國、土耳其、斐濟、波蘭、菲律賓救災相關單位，及美國在台協會、德國在台協會、英國在台辦事處等單位參與。

劉世芳說，今年921地震25週年，政府每年9月21日舉行國家防災日系列活動以強化備災韌性，並辦理大規模震災動員演習，為不可控制的天災做好準備，今年也邀多國專家、政府官員、駐台代表處交流防救災經驗。

劉世芳表示，台灣特種搜救隊與德國搜救隊合作密切，搜救技術、搜救犬訓練等方面交流頻繁，台灣搜救隊今天與德國搜救隊正式簽署合作備忘錄，雙方承諾未來在災害防救與人道救援相關領域展開更密切合作，提升災難發生時聯合救援能力。

消防署表示，研討會邀多名國際專家探討全球重大災害應對，德國特種搜救隊分享土耳其地震救援及無人機應用，展現科技應用在救援，美國地震與防災專家也提出大型地震應對策略並強調國際合作必要性，日本東京消防廳則分享能登半島地震應變經驗。