彰化宿舍爭執釀火警1人不治 移工涉殺人罪延押2月

彰化和美去年11月發生2名移工爭執，釀移工宿舍火警，造成2人受傷、1人不治，檢方依涉殺人等罪嫌起訴移工尼克，近日羈押期滿，法院認其仍有逃匿之虞，裁定延押2月。

彰化縣和美鎮彰和路二段1處移工宿舍去年11月23日凌晨起火，現場疏散33人，其中4人送醫。

警方事後調查發現，移工尼克與1名男移工在屋內發生衝突，疑似持刀及瓦斯噴燈攻擊對方，造成對方全身約90％以上三度灼傷，合併胸前、左耳撕裂傷、肢體骨折，多日後仍傷重不治，尼克則全身約60%有三度灼傷；另外，火勢造成1人雙手燒燙傷、1人胸悶。

全案經彰化地方檢察署偵查終結，依涉犯殺人罪、殺人未遂罪、放火燒燬現供人使用之住宅未遂、放火燒燬他人所有建物以外之物等罪起訴尼克。

彰化地方法院訊問後，認尼克坦承犯行，且有證據足以佐證，其犯罪嫌疑重大有逃亡之虞，裁定今年6月起羈押3月。

因近日羈押期滿，法官認其所涉殺人等罪嫌疑仍重大，其中殺人罪法定最輕本刑為10年以上有期徒刑，考量仍有逃匿等高度可能性，裁定延長羈押2月。