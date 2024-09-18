刑警網路搭訕到隊長的女兒 尷尬要對方不要和爸爸說
台北市刑大一名30歲刑警，日前在社群媒體Threads搭訕辣妹，不料辣妹的父親，正是刑警工作地點同一棟大樓的刑警隊長，刑警得知後趕緊快閃，整起過程已在北市警界，被當成趣聞傳開。
這名刑警在傳訊過程中，先聲稱是北市刑大的刑警，想認識對方，想不到辣妹竟然反問，「哪個分隊的？」、「偵查組嗎？」。
刑警沒察覺異狀，自爆是毒品查緝中心，辣妹這時回答：「喔，大同那邊」、「寧夏附近的嗎？」，這時刑警才發覺不對，反問對方怎麼那麼熟，辣妹這才告知，爸爸是刑大的隊長。
刑警不敢相信，直問真的假的，辣妹乾脆坦白自己的父親身分，還要對方可以去查一下，刑警慌的要辣妹不要和她爸爸說，因為真的太尷尬了，這時辣妹還補一槍，說自己只有19歲，刑警尷尬地說：「差太多了」，辣妹回應：「您不要太誇張了」，刑警只好回一句：「好吧，再見」快閃離開。
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