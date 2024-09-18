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報案「說」得不夠清楚？ 新北消防新啟用「安心簡訊」將可視訊直播

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

民眾報案多會撥打119電話，但往往因緊張，難明確描述實際現場情形，過去民眾報案後，新北市消防局都會發送安心簡訊供報案人案件後續處理情形，或線上指導民眾在救護人員抵達前的相關緊急措施，新北市消防局正建置安心簡訊4.0，將提供一鍵連結平台，不僅可文字溝通地圖定位，還能視訊通話，免安裝任何App與硬體即能使用，直接視訊讓消防人員掌握現場，或提供最正確的救護指導，減少口頭說明誤解，跟死神拔河。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議專題報告，針對新北透過科技等輔助，強化消防人員救災能力的做法。

過去民眾撥打報案電話，可能因緊張難以完整描述現場情形，最新建置的安心簡訊4.0，報案後由119發送安心簡訊，民眾可點選簡訊中網址即可與119視訊通話，透過即時視訊畫面報案者無需下載app。

若報案者手機若無視訊鏡頭或不方便視訊通話時，可以傳文字、照片與影片119溝通，另外還有地圖定位功能，報案者點選網址後立即由自動定位，縮減溝通時間成本，同時系統地圖同步記錄並更新報案者定位。

新北市也透過線上指導民眾，在消防救護人員趕到前提供傷者相關必要措施，透過視訊通話後，更能直接了解傷者受傷情形，CPR到底要按在哪個點上，可以更直覺。

新北市消防局說，目前簡訊系統仍處在建置中，預計9月底系統布署完成，最快年底前可以上線使用。

陳崇岳在專題報告也指出，新北市高樓林立，16層樓以上高層建築物達1163處，其中100公尺以上超高層樓建築物達59處，皆為全國之冠，在新竹市晴空匯火災案後，市府立即啟動高樓清查專案，落實安全管理，並加強防焰物品管理及要求定期辦理檢修申報，也持續強化高層樓建築物救災及安全管制訓練，及添購雲梯車及新型救災裝備、器材，強化高層樓救災量能。

新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊就像台灣的縮影，新北市防救災能量不斷提升，如OHCA（到院前心肺功能停止）的存活率從3.1%提升到11.45%，，超過全國平均值近兩倍，多救了2500多人回來，另火災數量五年下降20%。未來將利用最新技術以及各局處合作，讓新北市民有更安全的生活環境。

安心簡訊4.0示意圖。圖／新北市消防局提供
安心簡訊4.0示意圖。圖／新北市消防局提供
新北市消防局正建置安心簡訊4.0，可直接視訊讓勤務中心人員更精確掌握現場。圖／新北市消防局提供
新北市消防局正建置安心簡訊4.0，可直接視訊讓勤務中心人員更精確掌握現場。圖／新北市消防局提供

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