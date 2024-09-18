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影／桃園路樹倒塌壓壞路邊轎車 路人目擊稱「2個大洞不容易」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區吉林路上的三角公園內1棵大榕樹昨晚傾倒，壓到路邊黑色轎車，轎車擋風玻璃嚴重龜裂破損，中壢區公所獲報後，趕緊派員前往發現榕樹疑似有褐根病兆才倒塌，所幸無人受傷，立即請廠商切割清除，後續與民眾協商賠償事宜。

有民眾於網路上PO出一段影片，畫面中只見一輛轎車擋風玻璃都是裂痕，而一名男子在旁邊譏諷說，「變成這樣不容易啊，2個洞不容易，水喔」，後來畫面又出現工程人員鋸樹。

中壢區公所表示，昨晚6時30分許接獲三角公園內大樹傾倒後，立即通知公所年度園藝維護廠商現場勘查處理，經廠商前往勘查後為榕樹傾倒，榕樹整體外觀狀況良好，傾倒後發現根系內部有腐爛狀況疑似褐根病病兆無法扶正，昨晚10時先恢復道路行車動線，喬木主幹部分今上午8時切割清除完成，所幸現場了解無人員傷亡情事。

中壢區公所說，公所維護管理170座公園內樹木，每1個月完成1次巡查，後續與民眾協商賠償事宜。

桃園市中壢區吉林路上的三角公園內1棵大榕樹昨晚傾倒，壓到路邊黑色轎車，轎車擋風玻璃嚴重龜裂破損，中壢區公所獲報後，趕緊派員前往發現榕樹疑似有褐根病兆才倒塌，所幸無人受傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
桃園市中壢區吉林路上的三角公園內1棵大榕樹昨晚傾倒，壓到路邊黑色轎車，轎車擋風玻璃嚴重龜裂破損，中壢區公所獲報後，趕緊派員前往發現榕樹疑似有褐根病兆才倒塌，所幸無人受傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
桃園市中壢區吉林路上的三角公園內1棵大榕樹昨晚傾倒，壓到路邊黑色轎車，轎車擋風玻璃嚴重龜裂破損，中壢區公所獲報後，趕緊派員前往發現榕樹疑似有褐根病兆才倒塌，所幸無人受傷。圖／翻攝自社會事新聞影音
桃園市中壢區吉林路上的三角公園內1棵大榕樹昨晚傾倒，壓到路邊黑色轎車，轎車擋風玻璃嚴重龜裂破損，中壢區公所獲報後，趕緊派員前往發現榕樹疑似有褐根病兆才倒塌，所幸無人受傷。圖／翻攝自社會事新聞影音

中壢 擋風玻璃 網路

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