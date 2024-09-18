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高雄險再釀城中城火警 男放火燒大樓沙發險釀禍
黃姓男子自新北市南下高雄成為街友，7月間他在高雄火車站附近，涉嫌點火燒棄置的沙發，卻引發大樓火警，險些重演「高雄城中城」大火。這棟大樓約居住300人，幸好消防隊及時滅火，警方查獲黃涉案，高雄地檢署依公共危險罪嫌起訴黃。
起訴指出，這場火警發生在7月20日上午7時許，這棟大樓樓上為住宅，共有280戶，居住人口約300人。黃姓男子（57歲）拿打火機點燃大樓東北側1樓下的沙發及腳踏車，迅速逃離火場，居民發現1樓起火，馬上向119求救，消防隊在20分鐘後撲滅火勢，沒讓火勢延燒上樓。
高雄市警方當天查出黃姓男子涉案，得悉他曾出沒三民公園，5小時後在三民公園逮捕他，扣得打火機。當時他精神恍忽，承認放火，但稱不知道什麼原因放火。檢方檢視警方蒐證照片及監錄影像，認為黃涉放火罪嫌，今天將他提起公訴。
高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓，2021年10月14日凌晨，因女子黃格格不滿男友，在大樓1樓點沈香後離去，不久屋內起火，延燒大樓1樓停放的50多輛機車，大火迅速因煙囪效應竄升上樓，造成46人死亡、43人受傷。黃格格後來經高等法院高雄分院依殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。
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