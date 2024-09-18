影／北宜公路滿地酒瓶碎片 貨車疑過彎不慎釀禍

曹姓男子今早駕駛大貨車載運整車空酒瓶行經坪林區北宜公路往宜蘭方向，疑過彎不慎釀禍，滿地酒瓶碎片。現場目前採單線雙向通行並由員警交通管制，警方已通知公路局景美工務段人員到場清理。

新店警分局石嘈派出所今天上午7時30分獲報，新北市坪林區北宜路九段53.3公里處發生車禍意外，員警獲報到場發現曹姓男子（34歲）駕駛大貨車由台北往宜蘭方向行駛，行經該處時，疑似車上綁繩斷裂，導致車上所載玻璃空酒瓶約100箱，每箱20瓶玻璃空瓶散落地面，約50公尺滿地都碎玻璃。