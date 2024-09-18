聽新聞
0:00 / 0:00
影／北宜公路滿地酒瓶碎片 貨車疑過彎不慎釀禍
曹姓男子今早駕駛大貨車載運整車空酒瓶行經坪林區北宜公路往宜蘭方向，疑過彎不慎釀禍，滿地酒瓶碎片。現場目前採單線雙向通行並由員警交通管制，警方已通知公路局景美工務段人員到場清理。
新店警分局石嘈派出所今天上午7時30分獲報，新北市坪林區北宜路九段53.3公里處發生車禍意外，員警獲報到場發現曹姓男子（34歲）駕駛大貨車由台北往宜蘭方向行駛，行經該處時，疑似車上綁繩斷裂，導致車上所載玻璃空酒瓶約100箱，每箱20瓶玻璃空瓶散落地面，約50公尺滿地都碎玻璃。
據了解，曹男駕籍正常無酒駕情事，現場無人受傷；員警後續依道交條例30條1項2款規定製單告發。新店警方呼籲，車輛載貨勿超載，且應綑綁牢靠再上路，以免發生危險得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言