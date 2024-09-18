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台南市發生行車糾紛 機車騎士竟拿安全帽猛砸汽車玻璃

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網友今天爆料，台南市歸仁區台39線南向北慢車道本月14日發生一起汽、機車行車糾紛，機車男騎士停駛於車道後，數度拉汽車車門不成，還比「1、2、3」要汽車駕駛下車，汽車男駕駛不理會，機車男騎士脫下安全帽砸壞汽車前後擋風玻璃。警方說，車損部分已雖和解，但機車男騎士已涉及妨礙自由及恐嚇罪嫌，警方將依法究辦。

警方說，有關社會事新聞影音臉書社群流傳於9月14日下午2點多，在台南市歸仁區台39線南向北慢車道發生汽、機車行駛糾紛案。雙方鍾姓機車駕駛（31歲）、楊姓男汽車駕駛（44歲）當事人於當天下午自行至歸南派出所報案，此案無人受傷，就車損部分已和解，但鍾姓機車駕駛涉及妨礙自由及恐嚇罪嫌，警方將通知當事人到案說明，依法究辦。

據了解，鍾姓機車騎士自稱轎車差一點撞到他，他才不滿要方下車；楊則表示不知對方為了什麼要他下車，還脫下安全帽砸壞汽車前後擋風玻璃。

歸仁警分局呼籲，民眾如遇有行車糾紛，請通知警察前往處理，切勿自行解決，避免衍生其他事故。

台南市發生行車糾紛，機車騎士竟拿安全帽猛砸汽車玻璃。圖／翻攝社會事新聞影音臉書社群
台南市發生行車糾紛，機車騎士竟拿安全帽猛砸汽車玻璃。圖／翻攝社會事新聞影音臉書社群
台南市歸仁區台39線路段發生行車糾紛，機車騎士停駛轎車前，涉嫌妨害轎車前進。圖／翻攝社會事新聞影音臉書社群
台南市歸仁區台39線路段發生行車糾紛，機車騎士停駛轎車前，涉嫌妨害轎車前進。圖／翻攝社會事新聞影音臉書社群

台南 車行 車道

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