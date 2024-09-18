台南市發生行車糾紛 機車騎士竟拿安全帽猛砸汽車玻璃

網友今天爆料，台南市歸仁區台39線南向北慢車道本月14日發生一起汽、機車行車糾紛，機車男騎士停駛於車道後，數度拉汽車車門不成，還比「1、2、3」要汽車駕駛下車，汽車男駕駛不理會，機車男騎士脫下安全帽砸壞汽車前後擋風玻璃。警方說，車損部分已雖和解，但機車男騎士已涉及妨礙自由及恐嚇罪嫌，警方將依法究辦。

警方說，有關社會事新聞影音臉書社群流傳於9月14日下午2點多，在台南市歸仁區台39線南向北慢車道發生汽、機車行駛糾紛案。雙方鍾姓機車駕駛（31歲）、楊姓男汽車駕駛（44歲）當事人於當天下午自行至歸南派出所報案，此案無人受傷，就車損部分已和解，但鍾姓機車駕駛涉及妨礙自由及恐嚇罪嫌，警方將通知當事人到案說明，依法究辦。

據了解，鍾姓機車騎士自稱轎車差一點撞到他，他才不滿要方下車；楊則表示不知對方為了什麼要他下車，還脫下安全帽砸壞汽車前後擋風玻璃。