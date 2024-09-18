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清水警小隊長中秋烤肉喝太多 酒後撞倒機車…泥醉失態依規懲處

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局偵查隊一名小隊長今天凌晨到大甲區朋友烤肉，他酒後不慎撞倒機車，被帶到大甲分局派出所保護管束，清水分局今天表示，這名小隊長昨天休假，因不勝酒力泥醉言行失態，遭大甲警分局保護管束後交由家屬帶回，已造成社會觀感不佳，將依規定懲處。

清水分局今天說明，這名小隊長休假期間，今天凌晨0時39分許，到大甲區友人家中烤肉，因不勝酒力泥醉言行失態，遭大甲警分局保護管束後交由家屬帶回；據了解，小隊長不慎撞倒機車，家屬已和車主家屬和解。

清水警分局表示，員警休假期間，酒後失態行為，造成觀感不佳，分局將依相關規定嚴予查究，並持續宣導同仁休假期間應注意言行，避免影響警察形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市清水警分局偵查隊一名小隊長酒後不慎撞倒路邊機車，被帶到大甲分局派出所保護管束。記者游振昇／攝影
台中市清水警分局偵查隊一名小隊長酒後不慎撞倒路邊機車，被帶到大甲分局派出所保護管束。記者游振昇／攝影

朋友 烤肉 車主

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