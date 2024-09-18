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影／板橋街友聚河濱公園慶中秋 莽男討菸遭拒竟掄木棍打人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區50歲王男及57歲張男2名街友，前晚與其他街友聚在光復橋下歡慶中秋，過程中王男向張男討菸遭拒竟怒持木棍攻擊張男，導致張男手腳擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。海山警到場時王男已逃逸，將積極追緝王男到案並依傷害罪嫌送辦。

據了解， 50歲王姓男子平時居無定所常在光復橋下河濱公園游蕩，前天（16日）晚間9時許王男與57歲張男及其他街友，在光復橋下河濱公園聚會聊天歡慶中秋。眾人聊得正開心時，王男開口向張男索討香菸遭拒，一氣之下竟掄起一旁木棍攻擊張男，張男伸手防衛時手腳被打到多處擦挫傷。

王男犯案後隨即逃離現場，現場街友們見狀趕緊報警。海山警方與救護人員獲報趕抵，立即將張男送醫，所幸經治療後已無大礙。張男氣的欲對王男提告傷害，警方立即展開追查，但因王男居無定所，目前正積極查緝王男到案說明以釐清案情，詢後將依傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海山警方到場詢問目擊街友們事發過程。記者黃子騰／翻攝
海山警方到場詢問目擊街友們事發過程。記者黃子騰／翻攝
救護人員將被打傷的張男送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將被打傷的張男送醫。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 街友

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