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影／中秋夜1釣客陷泥沼潮漲嚇壞 海巡援救脫險虛脫送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

中秋節夜晚有名釣客因不熟悉地形、潮汐受困於泥地，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所獲報後，緊急派員利用長背板、架梯等方式協助脫困，獲救紀姓釣客仍心有餘悸體力耗盡虛脫，由消防局救護車護送就醫。

第四岸巡隊表示，好美里安檢所昨天晚上6點15分接獲報案，在好美里漁港南方約180公尺岸際有名釣客受困泥地，無法自行返回岸際，隨即調派3名人員前往救援，並通報相關單位到場協處，所幸現場人員運用長背板協助釣客脫離險境。

岸巡隊表示，昨天下午5點10分還在退潮，有許多釣客趁著大潮將來的時刻整理魚具準備離開，大約6點多，紀姓釣客因疑不熟地勢，兩腳踏進岸際泥沼，隨著大潮逐漸來襲，一時緊張愈掙扎陷愈深，最後無法自行掙脫，其他釣客發現向海巡求援，好美里安檢所獲報後立即由副所長率員前往救援，並同步通報布袋分局及布袋消防分隊派員到場協助。

抵達現場後，當時體型壯碩釣客泥沼已從小腿逐漸淹及膝蓋，人員因受限地形影響增添救援難度，即由安檢所同仁及布袋消防隊協力運用長背板突破層層阻礙，同心協力約10分鐘順利將受困釣客救起，因體力耗盡虛脫地躺在長背板；經消防分隊人員初步檢視釣客無明顯外傷意識清楚，僅有虛脫情形及手腳乏力，後續送往嘉義朴子醫院治療。

第四岸巡隊呼籲，民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打118免費服務專線請求協助。

中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫。圖／翻攝畫面
中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫。圖／翻攝畫面
中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫，獲救後釣客有如泥人體力耗盡躺在長背板。圖／翻攝畫面
中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫，獲救後釣客有如泥人體力耗盡躺在長背板。圖／翻攝畫面
中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困體力耗盡，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫。圖／翻攝畫面
中秋節夜晚有釣客受回泥地無法自行脫困體力耗盡，海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所緊急派員協助脫困送醫。圖／翻攝畫面

中秋節 安檢 海巡署

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