白髮貼胸男、強迫推銷姐 繼恐怖計程車後…新竹又出現2怪人
新竹繼「恐怖計程車」出沒引起民眾恐慌後，近來又有民眾在社群網站反映又出現2個怪人，一位是在火車站周邊鎖定學生強迫推銷的大姐，另一名是在新竹大遠百附近的50多歲白髮男子，會突然將臉貼近女性胸部。警方也表示，遇有此等行為，請立即撥打110；消保官也表示，遇強迫推銷不小心簽約，有7天的猶豫期可解除契約。
有女網友在Threads指出，近來在火車站前商圈，某日系藥妝店附近遇到一名女子在路上隨機抓人強迫推銷，並會用抓人、觸碰等肢體接觸方式，要求跟著她到地下室「檢查」。該女子甚至一路跟到她上公車，「你如果不會拒絕他一定會被坑錢」，熱心女網友因擔心其他人受騙，特別發文提醒大家。
另外也有女網友指出，最近在新竹大遠百附近，遇到一位身高163至165公分，身穿藍色POLO衫，頭髮、鬍子很白，約莫55至60歲的男子，竟然將整個臉快貼在她的胸部上，「請新竹女生自己注意安全」。
新竹市警察局表示，若遇到強迫推銷商品的情況，民眾可以選擇拒絕購買並立即報警，警方將迅速派員到場處理。如果推銷行為涉及脅迫或肢體接觸等情形，則可能觸及刑法中的強制罪，警方將依法展開調查。此外，警方呼籲市民對於強迫推銷要勇敢說不，積極維護自身的權益。
新竹市消費者保護官辦公室表示，若遇強迫推銷，不小心簽約了，這是消保法規定的訪問交易，有7天的猶豫期可解除契約，最重要是絕不能簽分期付款或分期貸款申請書或同意書，不然恐容易遇到麻煩，因分期貸款業者目前沒有專法可管，業者強迫推銷要求簽分期付款或分期貸款申請書或同意書，是最大的陷阱。
消保官辦公室指出，遇到強迫推銷最好辦法就是趕快離開現場，也絕不能把證件交出給對方，提醒民眾多加留意。
至於怪人貼胸事件，新竹市警察局表示調查近日未有受理該類案件，不過依性騷擾防治法第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。如民眾遇有此等行為，請立即撥打110報案電話。
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