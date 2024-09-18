聽新聞
0:00 / 0:00
高雄瑞豐夜市出現鋼彈戰士 拒旁人合夥糾纏…街頭起糾紛
陳姓男子昨晚打扮日本動畫「機動戰士鋼彈00」模樣，出現高雄市人潮眾多的瑞豐夜市，遇童姓男子認為他穿鋼彈盔甲，可以供人拍照「收錢」牟利，但他拒絕後，卻發現對方仍直跟著他，雙方起口角，陳報警處理，童男才倖倖然離去。
陳姓男子製作動畫「機動戰士鋼彈00」鋼彈盔甲，常穿著在高雄街頭、捷運現身，令民眾看得瞠目結舌。昨晚9時，陳和平常一樣，穿上打扮「鋼彈00」出現在瑞豐夜市，與來往民眾招手問候，卻引來童姓男子（61歲）好奇，認為他的穿著可以牟利，要和他「合夥」談街頭表演分紅。
陳姓男子認為自己平常穿這模樣在街頭行走，並不是為了表演牟利，不想理會童男，也拒絕童男的要求，可是童男直跟著他，還一副是「合夥人」的樣子，要求旁人對他的鋼彈打扮不能入鏡，雙方因此在瑞豐夜市外起爭執。
左營警分局據報前去處理，得悉鋼彈00與童男爭執原因，童男則稱被對方罵才起爭執。警方表示，經排解陳、童2人，雙方互不提告，呼籲藉端滋擾公共場所或公眾得出入場所，經勸阻不聽，依社會秩序維護法，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言