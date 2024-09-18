高雄瑞豐夜市出現鋼彈戰士 拒旁人合夥糾纏…街頭起糾紛

陳姓男子昨晚打扮日本動畫「機動戰士鋼彈00」模樣，出現高雄市人潮眾多的瑞豐夜市，遇童姓男子認為他穿鋼彈盔甲，可以供人拍照「收錢」牟利，但他拒絕後，卻發現對方仍直跟著他，雙方起口角，陳報警處理，童男才倖倖然離去。

陳姓男子製作動畫「機動戰士鋼彈00」鋼彈盔甲，常穿著在高雄街頭、捷運現身，令民眾看得瞠目結舌。昨晚9時，陳和平常一樣，穿上打扮「鋼彈00」出現在瑞豐夜市，與來往民眾招手問候，卻引來童姓男子（61歲）好奇，認為他的穿著可以牟利，要和他「合夥」談街頭表演分紅。

陳姓男子認為自己平常穿這模樣在街頭行走，並不是為了表演牟利，不想理會童男，也拒絕童男的要求，可是童男直跟著他，還一副是「合夥人」的樣子，要求旁人對他的鋼彈打扮不能入鏡，雙方因此在瑞豐夜市外起爭執。