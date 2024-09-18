影／賊台中偷車騎到新北 警埋伏要抓…他噴辣椒水頑抗拒捕

第二警分局文正所在7日凌晨1時許獲報，張姓市民停在北區五權路、五常街的機車，因車鑰匙未拔遭人騎走，派出所調閱監視器，擴大搜尋，發現贓車一度出現在后里區後，即消失無蹤。

警方再透過智慧分析決策系統，發現竊賊騎乘贓車一路往北，最終車輛出現在新北市，專案小組立即派員北上追查，在新北市新莊區民安西路巷口發現失竊車輛。

員警埋伏後，發現涉案陳姓男子（49歲）前來取車，立即上前盤查，但陳面對被警員圍捕，激烈抗拒，甚至拿出預藏的辣椒水，朝警員噴灑，意圖逃跑。

雖然警員受到攻擊，但仍忍痛追捕，警匪追逐約100公尺後，成功在支援警力到場下，逮捕體力不支的陳男，全案警詢後依竊盜、妨害公務等罪送辦。