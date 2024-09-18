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影／賊台中偷車騎到新北 警埋伏要抓…他噴辣椒水頑抗拒捕

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在7日凌晨獲報，有民眾機車遭竊，警方調閱監視器擴大追查，發現竊賊將機車一路騎到新北市，當日下午警方就在新北新莊找到贓車，在場埋伏等涉案陳姓男子現身，未料陳取車時，見警方現身，拿出預藏的辣椒水噴警頑抗拒捕，一路跑百米給警追，警員忍痛將陳緝捕到案，依竊盜、妨害公務送辦，檢方訊後請回。

第二警分局文正所在7日凌晨1時許獲報，張姓市民停在北區五權路、五常街的機車，因車鑰匙未拔遭人騎走，派出所調閱監視器，擴大搜尋，發現贓車一度出現在后里區後，即消失無蹤。

警方再透過智慧分析決策系統，發現竊賊騎乘贓車一路往北，最終車輛出現在新北市，專案小組立即派員北上追查，在新北市新莊區民安西路巷口發現失竊車輛。

員警埋伏後，發現涉案陳姓男子（49歲）前來取車，立即上前盤查，但陳面對被警員圍捕，激烈抗拒，甚至拿出預藏的辣椒水，朝警員噴灑，意圖逃跑。

雖然警員受到攻擊，但仍忍痛追捕，警匪追逐約100公尺後，成功在支援警力到場下，逮捕體力不支的陳男，全案警詢後依竊盜、妨害公務等罪送辦。

第二警分局長周俊銘說，民眾應避免將車輛停放在偏僻、照明不足的地點，並離車時務必取下鑰匙，以減少車輛失竊的風險。 若有任何異常情況，民眾應及時撥打110報案，以便警方及時介入。

台中市陳姓男子7日在北區偷車後，一路騎到新北市新莊區，警方埋伏抓人，陳拿出辣椒水噴警察頑抗。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子7日在北區偷車後，一路騎到新北市新莊區，警方埋伏抓人，陳拿出辣椒水噴警察頑抗。記者陳宏睿／翻攝

贓車 鑰匙

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