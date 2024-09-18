越南4移工中秋節在新竹紅毛港附近海岸戲水 溺水1死1傷

4名越南籍移工昨天到新竹縣新豐鄉紅毛港附近海岸戲水，不料下午3點多有兩人溺水， 海巡人員接獲報案趕往救援，將兩名溺水移工救起，由消防人員送醫，但其中一人已無生命跡象，送醫搶救仍不治，另一人情況危急，目前仍在加護病房觀察。

海巡署北部分署第八岸巡隊指出，坡頭安檢所昨天下午3點多接獲報案，新豐海水浴場附近有戲水民眾溺水，立即派員前往救援，將2名男子救上岸；但其中35歲陳姓移工昏迷無意識，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），坡頭安檢所及新豐消防分隊人員現場實施心肺復甦術，隨後由消防分隊救護車送往湖口仁慈醫院，但急救無效，宣告死亡。

另一名被救起的33歲陳姓移工送往東元醫院，但情況也不佳，目前仍在加護病房觀察。

兩名溺水移工，其中已死亡的陳姓移工在新北市樹林區工作，另一人在新竹縣新豐鄉工作。