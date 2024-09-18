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台東食物中毒案帶回1男 若是蝸牛惹禍恐成金蘭醬油家族翻版

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台東食物中毒案帶回1男 若是蝸牛惹禍恐成金蘭醬油家族翻版

聯合報／ 記者尤聰光王昭月／台東即時報導

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落今天凌晨驚爆集體食物中毒，12人送醫已造成3人死亡，據者疑似中毒的者都吃了83歲劉姓老婦生前自製的「蝸牛小米粽」，警方目前追查，發現小米粽內包的蝸牛是部落李姓男子提供，李男指蝸牛是在農地中撿拾，警方正進一步調查釐清。

經查，部落83歲劉姓老婦人自製小米粽，內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，17日她己食用後即出現不適，家屬發現後立即呼叫救護車將劉婦送醫，未料劉婦還未到院就失去心跳，隨後宣告不治。

噩耗傳出後，部落親友紛前往劉婦家中守靈，喪家端出劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮蝸牛湯等，不久陸續有多人不適送醫，至於是何種食物肇禍，衛生局正進一步調查釐清中。

依劉婦的蝸牛小米粽食材來看，較有可能引發食物中毒的可能為蝸牛。早年金蘭醬油創辦家族第二代鍾秋桂一家人，因誤信生吃蝸牛養生，食用自家飼養的非洲大蝸牛，但蝸牛疑有廣東住血線蟲寄生，導致侵入腦部、脊髓或神經根，造成鍾家夫妻與母親、長子死亡，次子陷入昏迷，臥床十年之後身亡，幾乎滅門。

台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有6位民眾參加喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療，目前造成2死5人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有6位民眾參加喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療，目前造成2死5人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。圖／民眾提供

老婦 非洲大蝸牛 食物中毒

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