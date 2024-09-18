台東食物中毒案帶回1男 若是蝸牛惹禍恐成金蘭醬油家族翻版

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落今天凌晨驚爆集體食物中毒，12人送醫已造成3人死亡，據者疑似中毒的者都吃了83歲劉姓老婦生前自製的「蝸牛小米粽」，警方目前追查，發現小米粽內包的蝸牛是部落李姓男子提供，李男指蝸牛是在農地中撿拾，警方正進一步調查釐清。

經查，部落83歲劉姓老婦人自製小米粽，內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，17日她己食用後即出現不適，家屬發現後立即呼叫救護車將劉婦送醫，未料劉婦還未到院就失去心跳，隨後宣告不治。

噩耗傳出後，部落親友紛前往劉婦家中守靈，喪家端出劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮蝸牛湯等，不久陸續有多人不適送醫，至於是何種食物肇禍，衛生局正進一步調查釐清中。