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台南男中秋夜酒駕追撞大重機逃逸 騎士受傷…機車「犁田」燒了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區金華路二段昨天深夜11點多，發生陳姓男子涉嫌酒後駕車，疑未注意車前撞上前方大型重型機車後逃逸，造成張姓男機車騎士人車倒地後，大重機「犁田」著火，張四肢擦挫傷送醫。警方獲報後發現陳於附近店家逗留，陳男酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，中秋夜在台南市南區金華路二段，發生一起酒駕肇逃還釀成火燒車的驚悚車禍，有輛轎車衝撞大重機車後逃逸，被撞毀的機車當場變成火球劇烈燃燒，騎士則倒在一旁，旁人見狀連忙報警，肇逃的駕駛稍晚被警逮回。

警方調查，1輛白色轎車昨天深夜11點多由金華路南往北行駛至金華路2段81巷口時，自後追撞前方的大型重機車，並波及對向轎車，大型重機車起火燃燒，張姓騎士（21歲）四肢擦挫傷，送醫後無大礙，

白色轎車於肇事後駛離現場，台南市警六分局警員周邊梭巡發現陳姓駕駛人（28歲）於附近店家逗留，經施予酒測，超過法定標準值，案依公共危險罪嫌偵辦，至於肇事原因，警方正調查釐清中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市南區金華路昨天深夜發生汽車撞重型機車後，機車著火，消防人員和民眾合力滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區金華路昨天深夜發生汽車撞重型機車後，機車著火，消防人員和民眾合力滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區金華路昨天深夜發生汽車撞重型機車後，機車著火，男騎士受傷送醫。圖／民眾提供
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