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影／台中轎車引擎有貓叫聲 愛心警員動腦幫解困
台中市清水區高北里鄭姓男子將轎停在自家門口，15日上午11時，他準備發動轎車出門時，隱約聽見車前方引擎室內有發出「喵喵」叫聲，打開引擎蓋看見一隻小貓躲著，他本想伸手把毛小孩帶出來，但小貓嚇到躲進更深的引擎縫隙，鄭男與家人試過各種方法，都無法順利讓毛小孩離開，最後向警方求助幫忙。
台中市清水警分局高美所警員鄭惇升到場了解，他發現毛小孩是隻小貓，一開始即緩慢的伸手想要降低牠的戒心，但躲在縫細，手伸不進去，鄭員只好以手指逗弄小貓咪，過了5分鐘小貓降低戒心，被鄭員引誘下稍微往外移動，他找來一條繩子，再逗弄小貓咪，並緩慢的套在牠身上順利救出，在場的民眾一陣歡呼，事後民眾將此事PO在臉書表達感謝，引來網友按讚及留言「要很感謝這名警察。 因為抓貓完全不是警察的業務，是動保處，他是多做的。」
高美所長莊凱宇表示，鄭姓警員對小貓的舉動也透露出對小動物的愛護，警方為民服務態樣包羅萬象，員警工作積極及熱心為民服務精神，能適時協助民眾，增進警民關係。
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