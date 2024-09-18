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高雄鹽埕大熱天281戶停電 男盜電纜害人沒電用…法官押了
高雄市鹽埕區瀬南街9月14日遭1處大樓地下室，遭偷走台電電纜，導致大熱天281戶停電，警方追查出黃姓男子涉案，發現他已經不是第一次偷電纜造成停電，昨移送法辦後，檢方聲押黃男獲准。
據了解，黃姓男子（63歲）於6月間，也曾在高雄市前金區旺盛街的大樓工地，涉嫌偷走約100公尺的台電電纜，造成前金區中正四路、七賢二路、市中一路及河東路等地停電，被捕後，7月間經高雄地檢署起訴。
9月14日上午7時許，高雄市鹽埕區瀬南街、鹽埕街、大仁路一帶281戶停電，台電派員查修，曾發現1男子從瀨南街1棟大樓地下室逃出，台電人員進去查修，竟見配電室電纜遭剪斷40公尺，報警處理，後來維修到當天晚間住戶才全數復電。
高雄市警鹽埕分局調閱相關監錄系統畫面，查出自大樓逃出的男子騎機車逃逸，追查出黃姓男子涉案，直到16日下午查出他落腳高雄市三多三路某商旅，動員去商旅抓人，正巧撞見他提著1包行李袋要退房，立刻逮捕他到案，發現這包行李袋竟全是銅線，疑又是偷來。
黃男落網後避重就輕，稱他在鹽埕區瀬南街的大樓地下室，發現電纜剪下，他怕人觸電才要拿走電纜，但是對於他行李袋的電纜銅線，不願說明來源。警方將他依竊盜罪嫌移送雄檢，檢方聲押他獲法官准押。
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