影／台中路樹突倒塌壓住貨車 採筍老農命大脫困有驚無險

沈姓老農開車要到苗栗縣卓蘭鎮採筍途中，在台中市東勢區石城街遇到樹倒，車被壓住受困，老農沒受傷，但雙向交通受阻，員警到場交通管制確保安全，並緊急聯繫當地里長召集民眾協助清理路樹，石城派出所長蔡勝義也拿手鋸加入搶通行列。

前天凌晨2時50分，台中東勢分局石城派出所接獲報案，東勢區石城街有路樹倒塌，雙向交通受阻，東勢分局石城所員警立即趕到現場，到場時發現一輛小貨車被倒塌樹木壓住，駕駛未受傷，車輛板金受損，經警方及民力全力搶通，當天清晨6時30分清除大部分路樹，恢復通行。

小貨車駕駛75歲沈姓老翁表示，他當時正要到苗栗縣卓蘭鎮的農地採收竹筍，行經該處時，路樹可能係因日前連續午後下雨導致土石鬆軟而倒塌，他的小貨車被樹木壓住，他只受驚嚇並無受傷，幸好車門尚能開啟，他自行脫困並通報警方協助。

事發在凌晨，警方緊急聯繫當地里長召集民力協助清理路樹，里長及民力攜帶鏈鋸救援，石城所長蔡勝義也拿手鋸加入，讓小貨車脫困，路樹仍影響通行，警方持續在現場指揮交通，確保往來人車安全，現場人員繼續清除倒塌樹木，直到清晨6時30分，部分樹木被移除後，現場恢復通行。