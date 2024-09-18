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83歲阿嬤疑吃「蝸牛小米粽」食物中毒亡！台東部落親友守靈疑分食 釀3死9急救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有11位民眾參加83歲阿嬤喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療。目前已有3死9人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。

警消指出，賓茂村一位83歲劉姓婦人17日下午3點多自製小米包蝸牛粽子做了10條，傍晚6點多阿嬤煮完有自己吃 ，晚上8點開始身體不適，家人緊急叫救護車送醫，途中心跳停止10點多送醫不治 ，11點多送回家治喪。

過程中，得知消息的親友到阿嬤家哀悼，家屬想到阿嬤生前有包小米粽，今天凌晨1點多並拿出分享給親友，未料，吃過小米粽的親友，返家後也陸續出現身體不適症狀，緊急送醫，最後6人OHCA（到院前心肺功能停止）送醫。

警消表示，6名OHCA患者，有1名36歲徐姓女子經急救後，於早上6點宣告不治，另66歲楊姓女子及59歲楊姓女子仍在醫院進行急救治療，另有3名病人仍在醫院治療中。衛生局表示，這起疑似食物中毒案，不排除可能和小米粽食材有關，目前已會同警方調查了解中。

據了解，阿嬤昨天上午前往一塊農地撿拾蝸牛，該農地地主向警方表示，他的農地曾經噴灑過農藥，但不了解是否有人來過農地撿蝸牛，警方及衛生局人員已在農地收集相關檢體帶回檢驗。

警方及衛生局人員今早前往阿嬤生前撿拾蝸牛的農地進行收集檢體帶回檢驗。圖／民眾提供
警方及衛生局人員今早前往阿嬤生前撿拾蝸牛的農地進行收集檢體帶回檢驗。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有6位民眾參加喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療，目前造成2死5人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。圖／民眾提供
台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有6位民眾參加喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療，目前造成2死5人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。圖／民眾提供

台東 粽子 蝸牛 阿嬤 食物中毒

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