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83歲阿嬤疑吃「蝸牛小米粽」食物中毒亡！台東部落親友守靈疑分食 釀3死9急救
台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出民眾疑似食物中毒送醫急救，共有11位民眾參加83歲阿嬤喪事吃過小米粽後，出現身體不適症狀，被送醫治療。目前已有3死9人急救中，衛生局及警方正調查了解中毒原因。
警消指出，賓茂村一位83歲劉姓婦人17日下午3點多自製小米包蝸牛粽子做了10條，傍晚6點多阿嬤煮完有自己吃 ，晚上8點開始身體不適，家人緊急叫救護車送醫，途中心跳停止10點多送醫不治 ，11點多送回家治喪。
過程中，得知消息的親友到阿嬤家哀悼，家屬想到阿嬤生前有包小米粽，今天凌晨1點多並拿出分享給親友，未料，吃過小米粽的親友，返家後也陸續出現身體不適症狀，緊急送醫，最後6人OHCA（到院前心肺功能停止）送醫。
警消表示，6名OHCA患者，有1名36歲徐姓女子經急救後，於早上6點宣告不治，另66歲楊姓女子及59歲楊姓女子仍在醫院進行急救治療，另有3名病人仍在醫院治療中。衛生局表示，這起疑似食物中毒案，不排除可能和小米粽食材有關，目前已會同警方調查了解中。
據了解，阿嬤昨天上午前往一塊農地撿拾蝸牛，該農地地主向警方表示，他的農地曾經噴灑過農藥，但不了解是否有人來過農地撿蝸牛，警方及衛生局人員已在農地收集相關檢體帶回檢驗。
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