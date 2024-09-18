財經網美粉專「Emmy」突下架遭詐騙冒名 本尊疾呼別上當

臉書詐騙手法疑似更進化，不只冒用財經名人身分，甚至有正牌粉專疑遭檢舉下架，名稱、頁面一模一樣的詐騙粉專隨即出現，意圖混淆視聽。財經網美Emmy Hu（胡采蘋）的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」昨晚憑空消失，她在個人臉書表示，同時間竟出現多個假冒粉專、社團，開始觸及到她的追蹤者，「我們擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動」。

財信傳媒董事長謝金河、經濟部長郭智輝、輝達執行長黃仁勳等名人，遭詐騙集團冒名投放詐騙廣告，不少民眾誤信而上當，損失慘重，近來更出現財經網紅遭詐騙集團冒用身分。

胡采蘋昨晚在個人臉書發文表示，她的臉書粉專「Emmy追劇時間」昨晚6點多突然消失不見，當時她的同事正在編輯廣告文案，「就這樣突然不見了」。同時間突然有好幾個假冒她的粉專頁面，「開始觸及到我們的追蹤者，而且都是過去幾個小時新成立的粉專、社團」。

她表示，團隊擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動，讓正牌粉專無法澄清，「而追蹤的臉友無法和我們查證真偽，很可能就此上當」。前陣子甚至有假粉專主動以messenger私訊她們的追蹤者，假冒她的語氣，請對方加Line，「在Line群熱情邀請對方去上股票課程，並且宣稱有可能見到Emmy本人」。

「事實上我根本不可能這麼閒，沒有可能Line你」，胡采蘋表示，她除了貓或請教科技技術問題以外，幾乎不會主動加人，更不可能出來見面，她忙到連現實中的朋友都很久沒見面了。「請大家一定要當心詐騙，我很少主動聯絡別人，我的方式就是直接在留言板寫一些搞笑留言，那是我，但是我不會無聊找你聊天，請不要跟欸米聊天，那不是我！」