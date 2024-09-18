快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

財經網美粉專「Emmy」突下架遭詐騙冒名 本尊疾呼別上當

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

臉書詐騙手法疑似更進化，不只冒用財經名人身分，甚至有正牌粉專疑遭檢舉下架，名稱、頁面一模一樣的詐騙粉專隨即出現，意圖混淆視聽。財經網美Emmy Hu（胡采蘋）的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」昨晚憑空消失，她在個人臉書表示，同時間竟出現多個假冒粉專、社團，開始觸及到她的追蹤者，「我們擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動」。

財信傳媒董事長謝金河、經濟部長郭智輝、輝達執行長黃仁勳等名人，遭詐騙集團冒名投放詐騙廣告，不少民眾誤信而上當，損失慘重，近來更出現財經網紅遭詐騙集團冒用身分。

胡采蘋昨晚在個人臉書發文表示，她的臉書粉專「Emmy追劇時間」昨晚6點多突然消失不見，當時她的同事正在編輯廣告文案，「就這樣突然不見了」。同時間突然有好幾個假冒她的粉專頁面，「開始觸及到我們的追蹤者，而且都是過去幾個小時新成立的粉專、社團」。

她表示，團隊擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動，讓正牌粉專無法澄清，「而追蹤的臉友無法和我們查證真偽，很可能就此上當」。前陣子甚至有假粉專主動以messenger私訊她們的追蹤者，假冒她的語氣，請對方加Line，「在Line群熱情邀請對方去上股票課程，並且宣稱有可能見到Emmy本人」。

「事實上我根本不可能這麼閒，沒有可能Line你」，胡采蘋表示，她除了貓或請教科技技術問題以外，幾乎不會主動加人，更不可能出來見面，她忙到連現實中的朋友都很久沒見面了。「請大家一定要當心詐騙，我很少主動聯絡別人，我的方式就是直接在留言板寫一些搞笑留言，那是我，但是我不會無聊找你聊天，請不要跟欸米聊天，那不是我！」

網友表示，臉書至少出現4個「Emmy追劇時間」同名、盜用胡采蘋照片的粉專和社團，「假粉專很誇張，一直要加line群組很煩人」、「我們應該要求政府正告臉書總部，如果不解決假冒和言論審查台灣人的問題，別想做台灣人的生意」、「希望趕快找回來，真的太扯了」、「一般來說，它會完全仿照你的粉絲頁，從照片、大頭貼、名稱，甚至最近幾篇內容，完全一比一完整複製過去，當你的粉絲往前滑幾篇覺得無誤時候，就自動再加上」、「ouTube上的假影片都做好了，還下贊助到妳的YT頻道」。

胡采蘋的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」昨晚憑空消失，隨即出現至少4個假的詐騙粉專、社團。此為假的「Emmy追劇時間」粉專。圖／取自臉書「Emmy Hu（胡采蘋）」
胡采蘋的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」昨晚憑空消失，隨即出現至少4個假的詐騙粉專、社團。此為假的「Emmy追劇時間」粉專。圖／取自臉書「Emmy Hu（胡采蘋）」

粉絲 詐騙集團 追劇

延伸閱讀

科技巨頭爭求輝達GPU 黃仁勳不排除與非台積電廠商合作

科技大咖齊聚白宮談AI能源建設 黃仁勳再談Blackwell

捕獲野生黃仁勳！化身美國海底撈店員 身穿招牌皮衣表演甩撈麵

中油桃煉廠轉型有望？郭智輝：有好方案願意促成

相關新聞

影／嘉縣竹崎鄉3層連棟宅暗夜起火 一連燒6戶

嘉義縣竹崎鄉昇平村今天凌晨接近2點傳出民宅火警，縣消防局出動14車、36人前往灌救，火勢於1個多小時控制撲滅，但有6棟R...

財經網美粉專「Emmy」突下架遭詐騙冒名 本尊疾呼別上當

臉書詐騙手法疑似更進化，不只冒用財經名人身分，甚至有正牌粉專疑遭檢舉下架，名稱、頁面一模一樣的詐騙粉專隨即出現，意圖混淆...

國3北向彰化系統入口 大貨車載運鋁條掉滿地 回堵1公里

高速公路局表示，今天上午6時17分，國3北向彰化系統入口，1輛大貨車掉落散落物事故占匝道外車道，回堵1公里，用路人小心行...

嘉義市文化路凌晨火警 延燒5棟民宅 15人及時逃出

嘉義市文化路694巷19弄一處民宅今天凌晨傳出火警，深夜巷弄火舌竄出，嘉義市消防局緊急派遣18車55人前往灌救，火勢在5...

誇張！嫖妓完事後竟搶小姐錢 19歲警專生遭痛毆丟包

1名就讀警專43期19歲林姓學生，中秋節凌晨至新北市永和進行性交易，林男與女子完事後竟想將剛付的嫖妓費用搶走，女子大喊後...

婦低血糖突無力緊急送醫 中秋節手做月餅赴消防隊致謝

適逢中秋節，桃園市消防局大有分隊今下午3點有民眾拜放致贈月餅感謝，因半年前一名婦人在家中突然肢體無力，無法正常表達話語，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。