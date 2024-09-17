快訊

在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

誇張！嫖妓完事後竟搶小姐錢 19歲警專生遭痛毆丟包

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

1名就讀警專43期19歲林姓學生，中秋節凌晨至新北市永和進行性交易，林男與女子完事後竟想將剛付的嫖妓費用搶走，女子大喊後，立即有多名黑衣男湧進將林男制伏，並痛毆隨後押至桃園龜山丟包。目前警方已逮捕蔡男等7嫌，正積極追查在逃共犯。

據了解，就讀警專43期的19歲林姓學生，透過交友軟體找了1名泰籍女子進行性交易，雙方談妥以4300元代價交易。今天凌晨1時許林男來到新北市永和區1棟大樓與該名女子見面。

林男進房後先交付4300元性交易費用，雙方翻雲覆雨完事後，林竟動起歪腦筋，欲強搶剛付的4300元，女子發現後立即大喊，隨即有多名黑衣男闖進房間，將林男痛毆後強押上車，載至桃園龜山山區痛毆。

黑衣男拍下林男自白嫖妓及吸毒影片後，將影片傳至林男就讀的警專學生群組，並致電林男家人要求支付7萬2千元，但家屬並未付錢並立即報警，黑衣人隨後將林男丟包在桃園市龜山區，隨後警方將林帶回永和分局。

永和警方隨即展開偵辦，今天晚間兵分多路逮捕蔡男等7嫌，目前正持續追緝在逃的其他共犯，詢後將朝傷害、妨害自由、恐嚇等方向偵辦。至於林姓學生脫序及疑似吸毒行為將由警專及永和警方調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供
林男中秋節買春遭痛毆丟包還拍下自白影片。圖／民眾提供
警察專科學校。圖／報系資料照片
警察專科學校。圖／報系資料照片

桃園 永和

延伸閱讀

台北地下街痛毆無辜阿伯！男懷疑遇小偷失控 持鐵椅追打勸阻路人

年輕人扶老婦進銀行顯有詐 永和警追查逮13名詐團

永和警欠40多萬賭債！開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過、列汰除

男稱每月60萬包養女高中生！改單次性交易 騙炮下場曝光

相關新聞

北市驚傳冷氣機「6樓掉落」 2路邊汽車慘遭砸毀、大樓外牆磁磚灑滿地

台北市大同區14日深夜發生有棟大樓的冷氣機掉落，警方獲報到場處理，所幸無人受傷，但停放路旁的2輛汽車遭砸損，是否為建物磁...

北市敦化國小門口路樹傾倒 幸未釀傷亡和車損

台北市大安區敦化國小門前今晚有棵路樹傾倒，樹高約3公尺、直徑50公分，幸未釀傷亡，但樹身佔據2個慢車道，警消獲報立即趕往...

誇張！嫖妓完事後竟搶小姐錢 19歲警專生遭痛毆丟包

1名就讀警專43期19歲林姓學生，中秋節凌晨至新北市永和進行性交易，林男與女子完事後竟想將剛付的嫖妓費用搶走，女子大喊後...

烏龍報案？花東驚傳輕航機墜海 海巡署搜尋無果：誤報機率高

今早台東長濱外海2公里處傳出疑似發生輕航機墜海事故，海巡署台東及花蓮海巡隊出動3艘巡防艇及無人機全力搜尋。經台東志航基...

婦低血糖突無力緊急送醫 中秋節手做月餅赴消防隊致謝

適逢中秋節，桃園市消防局大有分隊今下午3點有民眾拜放致贈月餅感謝，因半年前一名婦人在家中突然肢體無力，無法正常表達話語，...

木頭味露餡！可疑男搬國有林木扁柏上車 警逮「山老鼠」送辦

林姓男子將市價約3萬元的國有林木扁柏藏在宜蘭安農溪草叢，日前搬運上車時，傳出木頭香味，警方到場逮捕林男，除查獲扁柏外，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。