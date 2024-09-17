誇張！嫖妓完事後竟搶小姐錢 19歲警專生遭痛毆丟包

1名就讀警專43期19歲林姓學生，中秋節凌晨至新北市永和進行性交易，林男與女子完事後竟想將剛付的嫖妓費用搶走，女子大喊後，立即有多名黑衣男湧進將林男制伏，並痛毆隨後押至桃園龜山丟包。目前警方已逮捕蔡男等7嫌，正積極追查在逃共犯。

據了解，就讀警專43期的19歲林姓學生，透過交友軟體找了1名泰籍女子進行性交易，雙方談妥以4300元代價交易。今天凌晨1時許林男來到新北市永和區1棟大樓與該名女子見面。

林男進房後先交付4300元性交易費用，雙方翻雲覆雨完事後，林竟動起歪腦筋，欲強搶剛付的4300元，女子發現後立即大喊，隨即有多名黑衣男闖進房間，將林男痛毆後強押上車，載至桃園龜山山區痛毆。

黑衣男拍下林男自白嫖妓及吸毒影片後，將影片傳至林男就讀的警專學生群組，並致電林男家人要求支付7萬2千元，但家屬並未付錢並立即報警，黑衣人隨後將林男丟包在桃園市龜山區，隨後警方將林帶回永和分局。

永和警方隨即展開偵辦，今天晚間兵分多路逮捕蔡男等7嫌，目前正持續追緝在逃的其他共犯，詢後將朝傷害、妨害自由、恐嚇等方向偵辦。至於林姓學生脫序及疑似吸毒行為將由警專及永和警方調查。

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