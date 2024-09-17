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花蓮市同個路口「20分鐘」兩起車禍 追撞砂石車機車騎士不治

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮市中山路與慈濟路口1輛自小客車與機車碰撞，騎士手部輕傷；不久，同個路口，另1機車騎士追撞前方停等紅燈的砂石車，林姓騎士摔車當場昏迷，經送醫急救今天不治。

43歲林姓男子昨天下午2時許騎機車，行經花蓮市中山路與慈濟路口時撞上前方停等紅綠燈的砂石車，林姓騎士當場失去呼吸心跳，救護車獲報急送花蓮慈濟醫院救治，因頭顱破裂及四肢多處骨折，今天醫院宣告不治。

開砂石車的林姓駕駛沒有受傷，根據警方調查，2名林姓男子都持有合格駕照，且皆無酒駕。

警方指出，在此車禍發生前20分鐘，該路口也發生一起機車騎士左轉，被直行的自小客車碰撞車禍，造成62歲機車騎士手部輕傷。2起事故原因仍待進一步調查釐清。

機車騎士 花蓮 車禍

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