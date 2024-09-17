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婦低血糖突無力緊急送醫 中秋節手做月餅赴消防隊致謝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

適逢中秋節，桃園市消防局大有分隊今下午3點有民眾拜放致贈月餅感謝，因半年前一名婦人在家中突然肢體無力，無法正常表達話語，救護人員當天獲報到場迅速處置並送醫，所幸沒有大礙，經過治療後婦人順利康復出院，今天她特別親手製作月餅，送至分隊表達謝意。

今年3月24日上午11點10分，桃園市消防局指揮中心接獲報案，一名婦人在家中突然感覺頭暈、肢體無力且無法正確表達話語。大有分隊接獲派遣後立即出動救護車1車3人至現場救援，到達現場立即評估患者狀況，發現患者血糖數值偏低，屬低血糖危急個案，消防人員在現場立即協助注射葡萄糖，協助患者提升血糖濃度。

對此救護人員處置完畢後趕緊將婦人送往林口長庚醫院治療，所幸患者在到院前已經恢復正常血糖濃度，且意識狀態也恢復正常，並在近期康復出院，家屬為感謝當天出勤同仁的協助，特意在中秋節前與婦人手做月餅，並在中秋節當天送到大有分隊感謝消防人員的辛勞。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，民眾若有糖尿病病史，平時應注意飲食控管，並定時監測血糖狀況，避免突然發生狀況。若家人有相關病史且表示頭暈、肢體無力或意識不清，應儘速撥打119通知救護人員到場協助，並主動告知患者的相關病史。

桃園市桃園區一名婦人半年前在家中因低血糖突然肢體無力，無法正常表達話語，救護人員當天獲報到場迅速處置並送醫，所幸沒有大礙，經過治療後婦人順利康復出院，今她特別親手製作月餅，送至分隊表達謝意。圖／大有消防分隊提供
桃園市桃園區一名婦人半年前在家中因低血糖突然肢體無力，無法正常表達話語，救護人員當天獲報到場迅速處置並送醫，所幸沒有大礙，經過治療後婦人順利康復出院，今她特別親手製作月餅，送至分隊表達謝意。圖／大有消防分隊提供

中秋節 患者 月餅

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