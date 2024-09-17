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男檢舉違停卻反罵警察「流氓」 拒到案說明結局曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

江姓男子今年7月間某周末打電話檢舉違規停車，卻又打了第2通電話向執勤員警說了「……繳稅金來養你們這種人」、「……警察真的是流氓耶」不當言詞，警方蒐證後依違反社會秩序維護法移送，桃園地院中壢簡易庭法官做出裁定，江某於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰新台幣3000元。

移送事實指出，江男今年7月20日傍晚5點29分，打110電話報案，他先向中壢警分局勤務指揮中心報案電話檢舉違規停車後，又打了第2通電話抱怨，期間向執勤員警稱「……繳稅金來養你們這種人」、「……警察真的是流氓耶」等不當言詞，雖然尚未達強暴脅迫或侮辱程度，警蒐證後，二度通知江到案說明遭拒，依法移送簡易庭裁處。

簡易庭法官檢視卷證，認為江男經警方合法通知雖未到案說明，不過勘驗電話錄音、通話譯文及110受理案件紀錄表，江男確實對警察說了「……繳稅金來養你們這種人」和「……警察真的是流氓耶」這些話，因此可以認定他的行為不當。

法官審酌，被移送人江男違反的手段、違反義務的程度、以及這些行為所生的危害等情，量處如主文所示的罰鍰，以資警惕。

桃園江男打110檢舉違規停車，卻又打了第2通電話抱怨「……繳稅金來養你們這種人」和「……警察真的是流氓耶」，桃園地院中壢簡易庭法官依社會秩序維護法裁定，江某於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰新台幣3000元。圖／翻攝自Google Map
桃園江男打110檢舉違規停車，卻又打了第2通電話抱怨「……繳稅金來養你們這種人」和「……警察真的是流氓耶」，桃園地院中壢簡易庭法官依社會秩序維護法裁定，江某於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰新台幣3000元。圖／翻攝自Google Map

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