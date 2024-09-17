木頭味露餡！可疑男搬國有林木扁柏上車 警逮「山老鼠」送辦

林姓男子將市價約3萬元的國有林木扁柏藏在宜蘭安農溪草叢，日前搬運上車時，傳出木頭香味，警方到場逮捕林男，除查獲扁柏外，並在車內搜出毒品海洛因，詢後將林男送辦。

警方今天表示，宜蘭縣三星鄉大隱社區廖姓民防小隊長15日晚間6時許接獲線報，指在三星鄉大埔中路及大隱十六路口處，有可疑廂型車出沒安農溪草叢，且傳出不明木頭香味，隨即向三星警分局大隱派出所通報。

警方立即派員與廖姓民防小隊長趕至現場查看，果真發現40餘歲林男正將先前埋藏在草叢的林木運裝上車，警方上前喝止並逮捕林男，當場查扣具有鉸鏈裝置的廂型車和1塊林木，並在車內查獲毒品海洛因1包重約1.08公克。

警方指出，經林業及自然保育署宜蘭分署會勘，此國有林木為珍貴的扁柏，材積為0.37立方公尺，市價約新台幣3萬餘元。警方詢後依刑法侵占及毒品危害防制條例罪嫌，將林男移送宜蘭地檢署偵辦。

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