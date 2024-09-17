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烏龍報案？花東驚傳輕航機墜海 海巡署搜尋無果：誤報機率高

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

今早台東長濱外海2公里處傳出疑似發生輕航機墜海事故，海巡署台東及花蓮海巡隊出動3艘巡防艇及無人機全力搜尋。經台東志航基地作戰指揮中心確認該基地及豐年機場均無飛行訓練，另花東兩地輕航機業者在今天上午11點至11點30分的飛行航次均已安全返航。海巡署綜合研判誤報成分高，已縮小成一般搜救規模。

今天上午10點33分，民眾報案，指稱疑似一架航空器在台東鄰近花蓮的長濱鄉海域墜海，警消獲報立即會同海巡署人員前往海域搜尋。

海巡署東部分署指出，獲報後共調派台東及花蓮海巡隊3艘巡防艇全速前往長濱海域搜尋；岸際另有長濱安檢所、第一機動巡邏站、無人機區隊等單位前往現場。

台東志航基地作戰指揮中心表示，今天志航基地及豐年機場均無飛行訓練。花東兩地的輕航機業者也確認，今天上午在11點至11點30分，僅「花東飛行」業者飛行2航次，已經安全返航。

東部分署統計，直至今日下午15時，總計派遣巡防艇3艘18人次、無人機2架次、岸際搜尋11車次、24人次，仍未發現疑似墜海輕航機；後續未再接獲相關通報，綜合研判應屬誤報案件，後續合併一般勤務搜尋。

台東長濱外海今早傳出疑似輕航機墜海事故，海署巡出動台東及花蓮海巡隊3艘巡防艇及無人機全力搜尋，毫無所獲。圖／海巡署一三岸巡隊提供
台東長濱外海今早傳出疑似輕航機墜海事故，海署巡出動台東及花蓮海巡隊3艘巡防艇及無人機全力搜尋，毫無所獲。圖／海巡署一三岸巡隊提供
台東長濱外海今早傳出疑似輕航機墜海事故，海署巡出動台東及花蓮海巡隊3艘巡防艇及無人機全力搜尋，沒有任何發現。圖／海巡署一三岸巡隊提供
台東長濱外海今早傳出疑似輕航機墜海事故，海署巡出動台東及花蓮海巡隊3艘巡防艇及無人機全力搜尋，沒有任何發現。圖／海巡署一三岸巡隊提供

台東志航基地 海巡署 輕航機

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