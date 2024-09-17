憾事連連！丈夫前一天因病逝世 新莊老婦倒臥失火公寓亡

新北市新莊區泰安街一處公寓昨傍晚5時許傳出火警，消防隊獲報後救出一名年約1名69歲陳姓老婦，送醫急救之後宣告不治。新莊區長朱思戎透露，陳婦與丈夫同住，但丈夫15日因病逝世，兒女們昨日回家寬慰母親，前腳剛離開便發生憾事，讓子女們很是自責。

新莊泰安街一處4樓公寓昨傍晚5時許傳出火警，起火燃燒地點在3樓，消防隊進屋搜索，在房間內找到陳姓婦人時雙腳約有32%面積受到3度燒燙傷，救護車送往衛福部立台北醫院途中已無生命徵象，急救到將近晚間7時宣告不治。