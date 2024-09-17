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憾事連連！丈夫前一天因病逝世 新莊老婦倒臥失火公寓亡

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市新莊區泰安街一處公寓昨傍晚5時許傳出火警，消防隊獲報後救出一名年約1名69歲陳姓老婦，送醫急救之後宣告不治。新莊區長朱思戎透露，陳婦與丈夫同住，但丈夫15日因病逝世，兒女們昨日回家寬慰母親，前腳剛離開便發生憾事，讓子女們很是自責。

新莊泰安街一處4樓公寓昨傍晚5時許傳出火警，起火燃燒地點在3樓，消防隊進屋搜索，在房間內找到陳姓婦人時雙腳約有32%面積受到3度燒燙傷，救護車送往衛福部立台北醫院途中已無生命徵象，急救到將近晚間7時宣告不治。

新北社會局說，該名婦人並無社福身分，新莊區長朱思戎則說，陳婦的丈夫15日才因病逝世，夫婦育有2女1男，昨日回家寬慰母親，不料兒女5點離開沒多久就傳出火警，讓他們感到很自責沒有安慰好母親。朱說，昨已代表市長致贈1萬元慰問金給家屬，後續也會繼續提供協助。

新莊區泰安街昨下午5時許發生住宅火警，救出1名69歲陳姓老婦，已無生命徵象，緊急送醫急救之後宣告不治。記者林昭彰／翻攝
新莊區泰安街昨下午5時許發生住宅火警，救出1名69歲陳姓老婦，已無生命徵象，緊急送醫急救之後宣告不治。記者林昭彰／翻攝

丈夫 母親 消防隊

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