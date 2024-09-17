警方要查了！中秋節遇「不明人士」朝人群放煙火 他眼睛受傷：逃不了

今天中秋節，台南市22歲林姓男子和友人於凌晨2點多在安平觀夕平賞月、聊天時，突遭不明年輕人朝他們放煙火後，林眼睛受傷送醫。林指控，當時有人朝他們射煙火，他被餘燼打到受傷。警方說，有人任意向人施放煙火，造成民眾驚擾，行為恐涉及公共危險罪嫌，警方已主動調查，並掌握特定對象，依法究辦。

台南市安平消防分隊今天凌晨2點多接獲勤指通報，有年輕人被煙火炸傷眼睛，救護人車到現場後，發現22歲林姓男子右眼紅腫脹、但無傷口出血情形，送醫治療。他PO網說：「在觀夕聊天也可以被鞭炮炸到眼睛，真的逃不了！」

林男送醫的醫院方面表示，患者經過診治後已經出院，傷勢幸無大礙。林指控，當時有不認識的朝他們射煙火，他們設法閃開後，但他被落下來的煙火炮屑、餘燼打到受傷。