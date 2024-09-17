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警方要查了！中秋節遇「不明人士」朝人群放煙火 他眼睛受傷：逃不了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

今天中秋節台南市22歲林姓男子和友人於凌晨2點多在安平觀夕平賞月、聊天時，突遭不明年輕人朝他們放煙火後，林眼睛受傷送醫。林指控，當時有人朝他們射煙火，他被餘燼打到受傷。警方說，有人任意向人施放煙火，造成民眾驚擾，行為恐涉及公共危險罪嫌，警方已主動調查，並掌握特定對象，依法究辦。

台南市安平消防分隊今天凌晨2點多接獲勤指通報，有年輕人被煙火炸傷眼睛，救護人車到現場後，發現22歲林姓男子右眼紅腫脹、但無傷口出血情形，送醫治療。他PO網說：「在觀夕聊天也可以被鞭炮炸到眼睛，真的逃不了！」

林男送醫的醫院方面表示，患者經過診治後已經出院，傷勢幸無大礙。林指控，當時有不認識的朝他們射煙火，他們設法閃開後，但他被落下來的煙火炮屑、餘燼打到受傷。

台南市警四分局說，有關民眾上傳影片在觀夕平台空地，有人任意向人施放煙火，造成民眾驚擾，其行為恐涉及公共危險罪嫌，警方已主動調查，並掌握特定對象，將依法究辦，並將強力取締此類危險行為，保障民眾安全。

今天中秋節，台南市安平區觀夕平台凌晨發生年輕人朝人群射煙火，造成1人眼睛受傷送醫。圖／民眾提供
今天中秋節，台南市安平區觀夕平台凌晨發生年輕人朝人群射煙火，造成1人眼睛受傷送醫。圖／民眾提供
今天中秋節，台南市安平區觀夕平台凌晨發生年輕人朝人群射煙火，造成1人眼睛受傷。圖／民眾提供
今天中秋節，台南市安平區觀夕平台凌晨發生年輕人朝人群射煙火，造成1人眼睛受傷。圖／民眾提供

中秋節 台南 年輕人

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