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重機撞YouBike...新北泰山15歲少年當場慘摔 警看行車紀錄器還原真相
新北市泰山區昨天清晨有1輛黃牌重機，在泰林路、幸福路口撞上騎YouBike準備從斑馬線過馬路的15歲少年。該處並無監視器，剛好有路過車輛將行車記錄器影像上傳網路，警方檢視畫面確認重機闖紅燈。
從行車記錄器畫面可見，泰林路一段、幸福路口是1個T字形交叉口，昨天清晨7時40分左右，37歲簡姓男子騎乘黃牌重機沿泰林路往新莊方向直行，現場只有2線車道，當時左轉專用道自幸福路口排隊很多車輛準備轉彎，右邊的直行車道沒車暢行無阻。
黃牌重機直行車速頗快，通過路口時清楚可見，多時向交通號誌僅亮左轉綠燈，但重機並未減速繼續直行。剛好前方幸福路口有1名15歲張姓少年騎YouBike起步向前，準備沿斑馬線過馬路，直接被重機撞上。
重機車上2人和騎YouBike的少年當場慘摔，幸好雙方都只是肢體擦挫傷，送往醫院包紮後沒有大礙。警方檢視行車記錄器畫面確認重機闖紅燈，將依法開單告發。
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