重機撞YouBike...新北泰山15歲少年當場慘摔 警看行車紀錄器還原真相

新北市泰山區昨天清晨有1輛黃牌重機，在泰林路、幸福路口撞上騎YouBike準備從斑馬線過馬路的15歲少年。該處並無監視器，剛好有路過車輛將行車記錄器影像上傳網路，警方檢視畫面確認重機闖紅燈。

從行車記錄器畫面可見，泰林路一段、幸福路口是1個T字形交叉口，昨天清晨7時40分左右，37歲簡姓男子騎乘黃牌重機沿泰林路往新莊方向直行，現場只有2線車道，當時左轉專用道自幸福路口排隊很多車輛準備轉彎，右邊的直行車道沒車暢行無阻。

黃牌重機直行車速頗快，通過路口時清楚可見，多時向交通號誌僅亮左轉綠燈，但重機並未減速繼續直行。剛好前方幸福路口有1名15歲張姓少年騎YouBike起步向前，準備沿斑馬線過馬路，直接被重機撞上。