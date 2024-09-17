快訊

台股中秋變盤會發生？「這類題材」秋節後最猛 成美中角力新戰場

「等個紅燈人就沒了」嬤載孫遭毒駕賓士猛撞亡 家屬淚控：凶手還想卸責

「我會幫你洗去冤屈」陳佩琪中秋前晚現身北所 陪柯文哲看月亮

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大安酒吧驚傳命案 女店長反鎖廁所...員工破門驚：人死了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區復興南路一段107巷某酒吧昨天驚傳命案，一名女店長被人發現倒在店內廁所，沒有生命跡象，消防隊獲報到場，發現死者已呈現屍僵，不送醫；警方勘查現場排除外力因素，已依程序報請檢察官相驗釐清死因。

警方調查，死者張姓女子（28歲）是酒吧店長，昨天晚上8點多被員工發現陳屍在店內廁所報警，員工供稱，當時要入店拿東西，發現店門口還有店長鞋子，由於周一沒有營業，感覺有異查看，發現廁所反鎖，敲了好久都沒回應，撞門後發現店長死在裡面。

警、消趕抵，死者已呈屍僵，明顯死亡不送醫，員警初步調查，死者沒有外傷，又現場沒有打鬥痕跡，詢問了解後得知，死者生前有心臟方面疾病，有在服藥，也在她隨身包包查獲相關藥袋，排除外力因素。

據了解，死者生前跟另一名女員工一起上班，待打烊後該名女員工先下班，在16日早上7點多離開酒吧，而死者繼續留在店內，她接獲店長死訊不可置信，只說彼此有喝了一些酒，一切都很正常；酒吧老闆接獲消息十分錯愕，警詢時稱「什麼都不清楚」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓女子是北市大安區某酒吧店長，昨天晚上被人發現陳屍在店內廁所。示意圖／Ingimage
張姓女子是北市大安區某酒吧店長，昨天晚上被人發現陳屍在店內廁所。示意圖／Ingimage

命案 店長 廁所

延伸閱讀

白新竹議員轟「你錯了」 游淑慧反嗆：跟我戰北市法令?

小琉球開酒吧 李易進軍餐飲業想成立連鎖品牌

影／大安園區設媽祖雕像違憲？台中民團今聚市府不支持

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他尿失禁…送醫1小時離奇身亡

相關新聞

北市大安酒吧驚傳命案 女店長反鎖廁所...員工破門驚：人死了

台北市大安區復興南路一段107巷某酒吧昨天驚傳命案，一名女店長被人發現倒在店內廁所，沒有生命跡象，消防隊獲報到場，發現死...

涼亭突冒火光！中和烘爐地深夜驚見焦屍 疑為出國與妻爭執老翁著火亡

新北市中和區烘爐地昨天深夜驚見焦屍。72歲余男近期因與妻子發生爭執，昨晚憤而騎車離家獨自至中和烘爐地1處涼亭，不久後全身...

回家皮膚癢...林口紅鞋老人突拿「不明液體」潑小孩 警循線鎖定

新北市林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人...

火勢猛烈！豐原小型滅火器倉庫傳火警 消防急斷電防災情擴大

台中市豐原區東陽路一處小型滅火器倉庫，今天下午1點左右起火燃燒，台中市消防局獲報出動豐南防分隊等前往灌救，幸現場無人受困...

憾事連連！ 丈夫前一天剛走...新莊老歲婦倒臥失火公寓亡

新北市新莊區泰安街一處公寓昨傍晚5時許傳出火警，消防隊獲報後救出一名年約1名69歲陳姓老婦，送醫急救之後宣告不治。新莊區...

警方要查了！中秋節遇「不明人士」朝人群放煙火 他眼睛受傷：逃不了

今天中秋節，台南市22歲林姓男子和友人於凌晨2點多在安平觀夕平賞月、聊天時，突遭不明年輕人朝他們放煙火後，林眼睛受傷送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。