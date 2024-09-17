北市大安酒吧驚傳命案 女店長反鎖廁所...員工破門驚：人死了

台北市大安區復興南路一段107巷某酒吧昨天驚傳命案，一名女店長被人發現倒在店內廁所，沒有生命跡象，消防隊獲報到場，發現死者已呈現屍僵，不送醫；警方勘查現場排除外力因素，已依程序報請檢察官相驗釐清死因。

警方調查，死者張姓女子（28歲）是酒吧店長，昨天晚上8點多被員工發現陳屍在店內廁所報警，員工供稱，當時要入店拿東西，發現店門口還有店長鞋子，由於周一沒有營業，感覺有異查看，發現廁所反鎖，敲了好久都沒回應，撞門後發現店長死在裡面。

警、消趕抵，死者已呈屍僵，明顯死亡不送醫，員警初步調查，死者沒有外傷，又現場沒有打鬥痕跡，詢問了解後得知，死者生前有心臟方面疾病，有在服藥，也在她隨身包包查獲相關藥袋，排除外力因素。

據了解，死者生前跟另一名女員工一起上班，待打烊後該名女員工先下班，在16日早上7點多離開酒吧，而死者繼續留在店內，她接獲店長死訊不可置信，只說彼此有喝了一些酒，一切都很正常；酒吧老闆接獲消息十分錯愕，警詢時稱「什麼都不清楚」。

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