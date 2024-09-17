快訊

移送畫面曝！男駕賓士猛撞釀1死5傷 吸「喪屍煙彈」毒駕害命今年第2起

月圓人不團圓…柯文哲看守所度中秋 陳佩琪昨現身「隔高牆思念尪」

又中斷！日本福島核電廠設備故障 核燃料碎片取出工作暫停

回家皮膚癢...林口紅鞋老人突拿「不明液體」潑小孩 警循線鎖定

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人身分，將通知到案說明，並依社維法移送簡易法庭裁處。

據了解，12歲男童昨晚9時許和朋友在吉祥公園騎單車，遭1名穿著紅色鞋的老人喝斥：「這裡不能騎車！」並開啟手上的保溫杯，向孩子們潑灑溫熱不明液體驅趕，隨後步行離去。

男童回家之後向媽媽告狀，媽媽即在臉書社團貼文警告，林口警分局員警看到貼文主動聯繫、通知家長到派出所製作筆錄，並調閱監視器鎖定77歲簡姓老翁。家長認為孩子沒有受傷、不願提告。

警方表示，將循線通知簡姓老翁到案說明，依違反社會秩序維護第91條「污濕他人之身體、衣著或物品」，移請新北地方法院簡易庭裁罰，可處1500元以下罰鍰或申誡。

林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人身分，將通知到案說明，並依社維法移送簡易法庭裁處。圖／翻攝臉書林口大家庭
林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人身分，將通知到案說明，並依社維法移送簡易法庭裁處。圖／翻攝臉書林口大家庭

保溫杯

延伸閱讀

偷渡事件頻傳 軍事專家：海巡應強化近岸科技監視

陸男駕橡皮艇闖台背景曝光 他「1說詞」有矛盾...讓人疑惑

陸男搭橡皮艇林口上岸 法院今凌晨裁定羈押禁見

動機不單純？大陸偷渡客駕橡皮艇林口上岸 今晚移送新北地檢署

相關新聞

涼亭突冒火光！中和烘爐地深夜驚見焦屍 疑為出國與妻爭執老翁著火亡

新北市中和區烘爐地昨天深夜驚見焦屍。72歲余男近期因與妻子發生爭執，昨晚憤而騎車離家獨自至中和烘爐地1處涼亭，不久後全身...

回家皮膚癢...林口紅鞋老人突拿「不明液體」潑小孩 警循線鎖定

新北市林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人...

火勢猛烈！豐原小型滅火器倉庫傳火警 消防急斷電防災情擴大

台中市豐原區東陽路一處小型滅火器倉庫，今天下午1點左右起火燃燒，台中市消防局獲報出動豐南防分隊等前往灌救，幸現場無人受困...

影／台南七股專美塑膠工廠中午突起火 消防護民宅

台南市七股區竹橋里民眾中午報案專美公司廠房起火，台南市消防局派遣七股等近20分隊、28車62名消防員前往滅火，因為1樓廠...

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

彰化縣消防局埔心消防分隊王姓隊員昨到員林市超商購物，看見休息區一名男子低頭不動，姿態奇怪，趨前一看發現沒氣息，通報119...

北市大安酒吧驚傳命案 女店長反鎖廁所...員工破門驚：人死了

台北市大安區復興南路一段107巷某酒吧昨天驚傳命案，一名女店長被人發現倒在店內廁所，沒有生命跡象，消防隊獲報到場，發現死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。