回家皮膚癢...林口紅鞋老人突拿「不明液體」潑小孩 警循線鎖定

新北市林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人身分，將通知到案說明，並依社維法移送簡易法庭裁處。

據了解，12歲男童昨晚9時許和朋友在吉祥公園騎單車，遭1名穿著紅色鞋的老人喝斥：「這裡不能騎車！」並開啟手上的保溫杯，向孩子們潑灑溫熱不明液體驅趕，隨後步行離去。

男童回家之後向媽媽告狀，媽媽即在臉書社團貼文警告，林口警分局員警看到貼文主動聯繫、通知家長到派出所製作筆錄，並調閱監視器鎖定77歲簡姓老翁。家長認為孩子沒有受傷、不願提告。