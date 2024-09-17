涼亭突冒火光！中和烘爐地深夜驚見焦屍 疑為出國與妻爭執老翁著火亡
新北市中和區烘爐地昨天深夜驚見焦屍。72歲余男近期因與妻子發生爭執，昨晚憤而騎車離家獨自至中和烘爐地1處涼亭，不久後全身著火倒臥在地。消防人員獲報趕抵發現余男被燒成焦屍明顯死亡。警方初步研判並無外力介入，確切死因仍待釐清。
據了解，昨天深夜10時許有民眾經過中和區興南路二段十，發現路旁涼亭出現火光立即報警。消防人員獲報趕抵灌救，竟發現1名男子全身著火，消防人員立即將火勢撲滅，但這名男子已成為焦屍明顯死亡。
警方到場進行調查，發現死亡的72歲余姓男子，立即通知家屬到場。據了解余男與70歲妻子均住在台北市，近期2人因出國旅遊一事發生爭執，進而引發激烈口角，余男昨天晚間憤而騎車離家，不料竟在中和烘爐地這處涼亭全身著火死亡。
警方勘驗後發現現場並無打鬥跡象，初步排除外力介入，確切事發原因仍待警方深入調查釐清。
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