警察自戕比往年多 警政署：加強心理諮商及座談

今年警察自戕身亡案件至少8起，比往年增多，警政署加強「關老師」與員警座談、自殺防治課程及宣導心理諮商管道。警政署表示，多管齊下提升員警身心健康，希望每人都是健康快樂的警察。

各警察機關每月規劃關老師（心理輔導業務警察）走訪基層單位邀員警座談，本月已辦理238場次，例如台北、桃園市警察局分別在11、12日走訪北投警分局長安派出所、大園警分局交通分隊，警政署派員到場了解實施情形。

警政署說，與談教導壓力調適、自我照護及同理心，發掘是否有需要協助對象，並倡導主動關懷文化及宣導諮商服務措施。

另外，各機關利用常年訓練學科講習時，納入情緒管理、壓力調適、性別關係及自殺防治守門人等課程，推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」APP，鼓勵員警隨時自我檢測，了解情緒困擾程度，並印製「心理諮商輔導服務資源小卡」配發每人1卡，提醒有需要時及時主動尋求各項資源協助。

警察廣播電台今年7至10月邀專家學者錄製宣導節目27集，主題有人際關係、情感議題、家庭經營、情緒管理及工作職場，每周播出2集，上架Podcast，警政署也邀心理師拍攝3部「珍愛生命守門人」宣導影片，提升員警辨識關懷及自我覺察能力。

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